Haus der Kulturen der Welt, Berlin: Bonaventure Soh Bejeng Ndikung aus Kamerun wird neuer Intendant

Der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) hat Bonaventure Soh Bejeng Ndikung zum neuen Intendanten am Haus der Kulturen der Welt (HKW) berufen. Er wird das Amt am 1. Januar 2023 von Bernd M. Scherer übernehmen.

Die Aufsichtsratsvorsitzende der KBB, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, sagte: „Als international gefragter Kurator und Kulturmanager ist Bonaventure Ndikung ein echter Glücksgriff für das Haus der Kulturen der Welt. Bestens vernetzt, ist er mit seinem naturwissenschaftlichen Hintergrund und seiner Leidenschaft für die Kunst geradezu prädestiniert, diese europaweit einzigartige Institution weiterzuentwickeln. Dabei kann er auf dem starken Fundament aufbauen, das Bernd Scherer zusammen mit seinem Team errichtet hat.“

Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: „Berlin ist Heimat für Bürgerinnen und Bürger aus 190 Nationen, und diese Menschen müssen bei der zukünftigen Gestaltung eines Hauses der Kulturen der Welt grundlegend sein, als Mitreisende und Mitgestaltende eines Hauses der Komplexität, der Auseinandersetzung mit den verschiedentlichen Asymmetrien der Welt und schließlich der Versöhnung von Kulturen. Dass mir die Verantwortung übertragen wurde, den Weg für eine solche Zukunft zu öffnen, ehrt mich. Ich danke dem Aufsichtsrat der KBB und Kulturstaatsministerin Monika Grütters für ihr Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team des HKW, meinen Kolleginnen und Kollegen bei der KBB und natürlich den Künstlerinnen und Künstlern, Kulturarbeitenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt.“

Prof. Dr. Bernd Scherer: „Zusammen mit meinem Team heiße ich Bonaventure sehr herzlich im HKW willkommen. Nach vielen Kooperationen mit dem SAVVY Contemporary kann ich mit Sicherheit sagen, dass diese Auswahl inhaltlich sowie persönlich absolut überzeugend ist. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Bonaventure das HKW mit seinen Mitarbeiter*innen, Diskursen und Programmen weiterentwickeln wird. Sein Mut zum Experiment und seine Lust an der Forschung werden sicher viele Impulse in die Berliner und Bundeskultur geben.“

Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (geboren 1977 in Yaoundé, Kamerun) ist Kurator, Autor und promovierter Biotechnologe. Ndikung ist Professor für den MA-Studiengang Spatial Strategies an der Kunsthochschule Weißensee, Berlin, und Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zu Aspekten der Kulturkritik und kritischen Ausstellungstheorie. Zudem ist Ndikung Künstlerischer Leiter der niederländischen Ausstellung sonsbeek 20–24 sowie der 13. Rencontres de Bamako 2021, einer Biennale für afrikanische Fotografie in Mali. Er war Curator at Large der documenta 14 in Athen und Kassel, sowie Gastkurator der Dak’Art – Biennale de l’Art Africain Contemporain 2018 in Dakar, Senegal. Seit 2009 ist er Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter der SAVVY Contemporary, Berlin. Für sein Wirken dort erhielt Ndikung im Oktober 2020 den Verdienstorden des Landes Berlin. (HKW)