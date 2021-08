Hissène Habré / Tschad: Der einzige afrikanische Diktator, der vor Gericht gestellt, verurteilt und inhaftiert wurde

Hissène Habré starb am 24. August 2021 in Dakar, Senegal, wo er eine lebenslange Haftstrafe verbüßte. Der Mann, der während seiner achtjährigen Schreckensherrschaft von 1982 bis 1990 für den Tod von fast 40.000 Menschen im Tschad verantwortlich war, erlag dem Covid-19. Seine Opfer starben durch die gefürchtete politische Polizei, die er eingerichtet hatte, die DDS (Direktion für Dokumentation und Sicherheit). Wer war Hissène Habré? Wie ist er an die Macht gekommen, und zwar mit der Unterstützung der westlichen Mächte, die ihn zugunsten von Idriss Deby, der ihn stürzen wollte, im Stich gelassen haben? Ein Rückblick auf das Leben des einzigen afrikanischen Diktators, der in Afrika vor Gericht gestellt und verurteilt wurde.

Hissène Habré geriet als Geiselnehmer in Tibesti ins Rampenlicht. Er entführte die französische Archäologin Françoise Claustre mit seinem alter ego Goukouni Wedeye. Die Welt entdeckte diesen Unterpräfekten, der den Tschad von der französischen Vorherrschaft befreien und den vom libyschen Oberst Muammar Gaddafi besetzten Streifen Aouzou zurückgewinnen wollte.

Dieser Aktivist der Frolinat (Nationale Befreiungsfront des Tschad) prägte die tschadische Politik durch seine zahlreichen Bündnisse und Brüche mit anderen politischen Führern. Eine Zeit lang war er mit Goukouni zusammen, dann mit Malam, den er für Goukouni verriet und den er verließ, um wieder unterzutauchen und in den Sudan zu fliehen. Dann übernahm

Hissène Habré mit Hilfe Frankreichs und der Vereinigten Staaten die Macht von Goukouni. Seine Opposition gegen Gaddafi machte ihn zu einem Freund des Westens, der ihn acht Jahre lang vergaß, während er sein Land in ein menschliches Schlachthaus verwandelte.

Seine Nummer zwei, Idriss Deby, geht wie er in den Sudan gehen und kommt zurück, um ihn von der Macht zu vertreiben. Diese Strategie der Rebellion, die im Sudan oder in Libyen organisiert ist, wird von einigen tschadischen Gegnern immer noch angewandt, wie der jüngste Einfall der Rebellen aus Libyen zeigt, der für den zweiten Diktator des Tschad, Idriss Deby, tödlich war. Habré verlor 1990 die Macht, und 1992 deckte eine nationale Kommission das Ausmaß der Verbrechen auf, die von Frankreichs treuem Freund begangen wurden.

Die Vereinigung der Opfer von Hissène Habré war zusammen mit Menschenrechtsbewegungen in der ganzen Welt die treibende Kraft hinter dem Prozess gegen Hissène Habré. Sie haben die Verbrechen dokumentiert und die Überlebenden ausfindig gemacht, die die Narben dieser Tragödie am Leib tragen und deren Nächte von Albträumen über das, was sie in der DDS erlebt haben, heimgesucht werden.

Opfer von Hissène Habré nicht entschädigt

Der Diktator Blaise Compaoré, der Burkina Faso 27 Jahre lang regierte, wirkt im Vergleich zu Hissène Habré wie ein Chorknabe. Die von den demokratischen Organisationen erstellte, nicht erschöpfende Liste der ungesühnten Blutverbrechen, die auf den Nationalen Revolutionsrat (CNR) zurückgehen, enthält einige hundert Namen. Hissène Habré hat in acht Jahren Tausende von Einzelopfern und Gemeinschaften wie die Zaghawa zu Opfern gemacht.

Er wurde 2016 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter und Vergewaltigung von der durch ein Abkommen zwischen der Afrikanischen Union und Senegal geschaffenen Außerordentlichen Afrikanischen Kammer verurteilt. Um die Auslieferung von Hissène Habré zu verhindern, organisieren die Afrikanische Union und der Senegal diesen Prozess. Der tschadische Diktator glänzt bei diesem Prozess durch sein Schweigen und sich weigert sich, die Fragen des Gerichts zu beantworten.

Diese Geste zeugt einmal mehr von seiner Weigerung, die Opfer anzuerkennen, und von seinem Wunsch, die Werteskala umzukehren, indem er sich als Opfer ausgibt. Mit dem Tod von Habré einige Monate nach dem Tod von Deby hofft man, dass der Tschad das Kapitel der blutigen Tyrannen abschließt und eine neue Ära beginnt.

Die Afrikanische Union, die den Prozess gegen Habré angestrengt hat, hat nichts für die Opfer getan, die 82 Milliarden 290 Millionen CFA-Francs (125.450.000 Euro) als Schadenersatz erhalten sollten. (Quelle : lefaso.net)