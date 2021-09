„Ich habe Geld“: Frau sucht verzweifelt einen Ehemann auf den Straßen Tansanias

Eine Frau mit einem Plakat, auf dem sie ihr Anliegen darlegt, sucht in den Straßen von Dar es Salaam, Tansania, verzweifelt nach einem Ehemann. „Ich suche einen Ehemann, der zwischen 20 und 70 Jahre alt ist“, steht auf dem Schild.

Sind Männer in Tansania ein seltenes Gut geworden? Das könnte man denken angesichts einer Frau, die in einem Hochzeitskleid durch die Straßen von Dar es Salaam, Tansania, läuft und einen Mann sucht, der sie heiratet. Sie versichert ihrem zukünftigen Ehemann, dass sie die Mitgift bezahlen und für sich selbst sorgen wird. Alles, was sie will, ist ein Ehemann für die wahre Liebe.

Einem tansanischen YouTuber vertraute sie an: „Ich habe sogar die Eheringe dabei. Ich bezahle die Mitgift und kaufe sogar den Anzug für den Mann. Ich bin Christin, aber ich habe keine Skrupel, zum Islam zu konvertieren, solange der Mann respektvoll und gottesfürchtig ist“, sagte die Frau, die ein Hochzeitskleid trug, das sie selbst für über 1000 US-Dollar gekauft hatte. Einen Ehemann zwischen 20 und 70 Jahren wünscht sie sich. Sie habe nie eine sexuelle Beziehung gehabt, stünde finanziell gut da und betonte, dass sie einfach nur einen Mann für die perfekte Liebe sucht. „Ich habe Geld, ich will keinen Mann stressen“.

Am Mittwoch, dem 15. September, war sie bereits den vierten Tag auf der verzweifelten Suche nach dem Mann ihres Lebens in den Straßen von Dar es Salaam. Sie schließt jedoch nicht aus, ihre Suche nach dem Mann ihres Lebens in andere tansanische Städte zu verlegen, und erklärt: „Ich habe viele Männer getroffen, die mich in Hotels treffen wollten, aber ich habe sie abgewiesen, weil es ihnen nicht ernst war. Sie sind durch etwas anderes motiviert“, sagte sie. (Quelle: afrik.com, Text und Foto)