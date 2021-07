Internationaler Tag der afrikanischen Frauen: wie stehts mit Gleichstellung in der Politik?

Am 31. Juli wird in Afrika der Internationale Tag der afrikanischen Frauen gefeiert. Eine Veranstaltung, die bereits seit fast 60 Jahren stattfindet. Der Internationale Tag der afrikanischen Frauen wurde erstmals am 31. Juli 1962 begangen. An diesem Tag versammelten sich Hunderte von Frauen aus dem gesamten afrikanischen Kontinent in Dar es Salaam, Tansania, um die spätere Panafrikanische Frauenorganisation zu gründen.

Eine Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme der Situation der Frauen auf dem afrikanischen Kontinent in Bezug auf Gleichstellung der Geschlechter in der Politik. Hier gehören Südafrika, Namibia und Senegal zu den Spitzenreitern unter den afrikanischen Ländern. Im Durchschnitt stellen Frauen in diesen drei Ländern mehr als 43 % der Parlamentsabgeordneten. Zum Vergleich: in Deutschland sind 31% der Abgeordnete Frauen.

Ein afrikanisches Land, das besonders hervorsticht, ist Ruanda. Das Land hat einen Frauenanteil von 61 % im Parlament und liegt somit weltweit auf Platz 1! Auch findet man Frauen in Spitzenpositionen: z.B. die Geschäftsführerin und CEO der nationalen Fluggesellschaft RwandAir ist eine Frau: Yvonne Makolo.

Zu den Schlusslichtern auf dem afrikanischen Kontinent, was die politische Parität betrifft, gehören Nigeria, Sudan, Eritrea, Benin und Gambia: weniger als eine von zehn Abgeordneten ist eine Frau.