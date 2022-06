Investitionsfluss nach Afrika erreichte 2021 einen Rekordwert von 83 Milliarden US-Dollar

Im Jahr 2021 erreichten die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in afrikanische Länder einen Rekordwert von 83 Milliarden US-Dollar, wie aus dem neuesten Weltinvestitionsbericht 2022 der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) hervorgeht, der am 9. Juni veröffentlicht wurde. Dem Bericht zufolge ist dies mehr als doppelt so viel wie die Gesamtsumme im Jahr 2020, als die Covid-19-Pandemie die Investitionsströme in den Kontinent stark belastete.

Trotz dieses starken Wachstums machten die Investitionsströme nach Afrika nur 5,2% der weltweiten ausländischen Direktinvestitionen aus, gegenüber 4,1% im Jahr 2020.

Die meisten afrikanischen Länder verzeichneten 2021 einen moderaten Anstieg der ADI. Dabei ist zu beachten, dass etwa 45% der Gesamtsumme mit einer unternehmensinternen Finanztransaktion in Südafrika verbunden ist.

„Wenn wir diese Transaktion ausschließen, würde der Anstieg der ADI-Flüsse nach Afrika zwar positiv bleiben, aber eher dem entsprechen, was wir in anderen Entwicklungsregionen beobachtet haben“, sagte James Zhan, Direktor der Abteilung für Investitionen und Unternehmen bei der UNCTAD.

In Bezug auf die Subregionen stellt der Bericht fest, dass das südliche Afrika, Ostafrika und Westafrika einen Anstieg der Investitionen verzeichneten, während sie für Zentralafrika stabil blieben und in Nordafrika ein Rückgang zu verzeichnen war.

Laut UNCTAD blieben die größten ausländischen Vermögensinhaber in Afrika weiterhin Europäer, angeführt von Investoren aus dem Vereinigten Königreich (65 Mrd. USD) und Frankreich (60 Mrd. USD).

Die ADI ins südliche Afrika haben sich fast verzehnfacht

Die ausländischen Direktinvestitionen in das südliche Afrika haben sich mit 42 Milliarden US-Dollar fast verzehnfacht. Dieser starke Anstieg ist vor allem auf eine große Unternehmensumstrukturierung in Südafrika zurückzuführen.

Zu den angekündigten neuen Projekten in dem Land gehören eine Projektfinanzierung für saubere Energie in Höhe von 4,6 Mrd. USD, die von dem britischen Unternehmen Hive Energy gesponsert wird, und ein Neuinvestitionsprojekt in Höhe von 1 Mrd. USD des US-Unternehmens Vantage Data Centers, das seinen ersten afrikanischen Campus errichten will.

Die Investitionsströme nach Mosambik stiegen um 68% auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Das Land erlebte einen Sprung bei den neuen Investitionsprojekten, darunter das des britischen Unternehmens Globeleq Generation zum Bau von Kraftwerken für 2 Milliarden US-Dollar.

Unterdessen blieben die Investitionsströme nach Sambia mit -457 Millionen US-Dollar negativ, ein drastischer Rückgang von -173 Millionen US-Dollar im Jahr 2020, der hauptsächlich auf den Verkauf einer Kupfermine im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar durch das Schweizer Unternehmen Glencore an das staatliche Unternehmen ZCCM Investments Holdings zurückzuführen war.

Steigerungen auch in West- und Ostafrika zu verzeichnen

In Nigeria, dem größten Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen in Westafrika, verdoppelten sich die Zuflüsse auf 4,8 Mrd. USD, was vor allem auf eine Erholung der Investitionen in den Öl- und Gassektor zurückzuführen war, so der UNCTAD-Bericht.

Die Finanzierung internationaler Projekte im Land stieg sprunghaft auf 7 Mrd. USD an. Dazu gehörte das Projekt zum Bau eines Industriekomplexes im Seehafen von Escravos im Wert von 2,9 Mrd. USD.

Projekte in der Rohstoffindustrie trugen ebenfalls dazu bei, dass die ADI in Ghana auf 2,6 Mrd. USD anstiegen, was einem Anstieg um 39% gegenüber 2020 entspricht.

Auch Senegal verzeichnete einen deutlichen Anstieg der ADI um 21% auf 2,2 Mrd. USD. Das Land verzeichnete einen Anstieg der angekündigten neuen Investitionsprojekte um 27%.

Die Investitionsströme nach Ostafrika stiegen um 35% auf 8,2 Mrd. USD. So verzeichnete Äthiopien, die zentrale Drehscheibe der chinesischen „Belt and Road“-Initiative, einen Anstieg der ADI-Flüsse um 79 % auf 4,3 Mrd. USD im Jahr 2021. Vier von fünf internationalen Projektfinanzierungsankündigungen in dem Land betreffen erneuerbare Energien, berichtet die UNCTAD.

Weitere bemerkenswerte Steigerungen wurden aus Uganda (31% auf 1,1 Mrd. USD) und Tansania (35% auf 922 Mio. USD) gemeldet, wo sich die Ankündigungen von neuen Investitionsprojekten bis 2021 verdreifacht haben.

Die ADI in Zentralafrika stabilisieren sich bei 9,4 Mrd. USD

Während die Investitionsströme nach Zentralafrika stabil blieben, stiegen dem Bericht zufolge die ADI in die Demokratische Republik Kongo um 14% auf 1,9 Mrd. USD, wobei die Investitionstrends vor allem aufgrund der Ströme in Offshore-Ölfelder und den Bergbau weiterhin positiv waren.

Die Investitionsströme in den Kongo gingen um 8% auf 3,7 Mrd. USD zurück, allerdings wurden zwei internationale Projektfinanzierungsgeschäfte in dem Land angekündigt. Die größte betraf den Bau einer Ölförderanlage für 166 Millionen US-Dollar.

Ägypten ist der zweitgrößte Empfänger von ADI in Afrika. Die ADI nach Nordafrika sind um 5% auf 9,3 Mrd. USD im Jahr 2021 zurückgegangen.

Die Investitionsströme nach Marokko stiegen um 52% auf 2,2 Mrd. USD im Jahr 2021, während die ADI nach Ägypten um 12% auf 5,1 Mrd. USD zurückgingen. Trotz dieses Rückgangs ist Ägypten der zweitgrößte Empfänger von ADI in Afrika.

Die Zusagen der Golfstaaten, rund 22 Milliarden US-Dollar in verschiedene Wirtschaftssektoren in Ägypten zu investieren, könnten die ADI künftig ankurbeln. Darüber hinaus haben sich die angekündigten völlig neuen Projekte im Land mehr als verdreifacht und erreichten im vergangenen Jahr 5,6 Milliarden US-Dollar.

Projekte im Bereich erneuerbare Energien haben zugenommen

Obwohl die Neuinvestitionen niedrig blieben, stiegen die Projekte im Bereich erneuerbare Energien an.

Trotz des insgesamt positiven Trends bei den ausländischen Direktinvestitionen auf dem Kontinent blieben die Ankündigungen neuer Projekte mit insgesamt 39 Milliarden US-Dollar niedrig und zeigten damit nur eine bescheidene Erholung von den 32 Milliarden US-Dollar, die 2020 verzeichnet wurden – und deutlich unter den 77 Milliarden US-Dollar, die 2019 verzeichnet wurden.

Gleichzeitig stieg die Zahl der internationalen Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Afrika auf 71 – fast doppelt so viele wie die 36, die 2011 registriert wurden.

Darunter befindet sich auch ein Projekt im Wert von 20 Milliarden US-Dollar, bei dem Marokko über 3.800 km Unterseekabel Solar- und Windenergie nach Großbritannien liefern soll.

„Langfristig hat der afrikanische Kontinent ein großes Potenzial, internationale Investitionen in die grüne und blaue Wirtschaft sowie in die Infrastruktur anzuziehen“, sagte Zhan. „Die Herausforderung besteht darin, das Geschäftsklima weiter zu verbessern und die Fähigkeit Afrikas zu stärken, diese nachhaltigen Investitionen aufzunehmen“. (UNO)