IPG-Journal: Namibia – Strauchelnde Favoritin

Namibias frühere Befreiungsbewegung bleibt an der Macht. Doch das Wahlchaos hinterlässt tiefe Spuren und wird zur Belastung für die neue Regierung. Wahlsiegerin Netumbo Nandi-Ndaitwah wird alle Hände voll zu tun haben.

Die South West Africa People’s Organisation (SWAPO) stellt nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 27. November 2024 erneut die Regierung Namibias und behauptet ihre absolute Mehrheit im Parlament. Die derzeitige Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah (72) war als große Favoritin in das Rennen um die Präsidentschaft gegangen. Mit einem Stimmenanteil von 58 Prozent wird sie am 21. März 2025 als erste Frau die Spitze Namibias übernehmen.

Die SWAPO war zuletzt ähnlich wie andere ehemalige Befreiungsbewegungen des südlichen Afrikas zunehmend unter Druck geraten. Als Regierungspartei war sie seit 1990 mit viel Euphorie und unablässigem Erfolg an den Wahlurnen in die Unabhängigkeit gestartet, Wahlsiege der zur Staatspartei gewordenen Befreiungsbewegung mit 70 oder 80 Prozent der Stimmen waren die Normalität. Zwar hat sie grundlegende Veränderungen insbesondere im Bildungs-, Gesundheits-, Justiz- und Wohlfahrtsbereich vorangebracht, im Lauf der Jahre aber hat sie an Dynamik, Gestaltungsfantasie und Reaktionsfähigkeit eingebüßt. (Friedrich Ebert Stiftung)

Lesen Sie HIER weiter.