IStGH: Große Anhörung zu Verbrechen in Darfur / Sudan am 24. Mai 2021

Eine wichtige Anhörung vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) am 24. Mai im Prozess gegen Ali Kushayb ist ein Meilenstein in der Suche nach Gerechtigkeit für schwere Verbrechen, die in Darfur im Sudan begangen wurden, so Human Rights Watch heute. Vier weitere Hauptverdächtige – darunter der ehemalige sudanesische Präsident Omar al-Bashir – werden jedoch nicht anwesend sein, und es ist entscheidend, dass sie von den sudanesischen Behörden unverzüglich an den IStGH überstellt werden.

Ali Kushayb, auch bekannt als „Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman“, ist ein ehemaliger Anführer der Dschandschawid-Milizen, der auch Kommandopositionen in den Sudanesischen Volksverteidigungskräften und der Zentralen Reservepolizei innehatte. Am 27. April 2007 erließ der IStGH einen ersten Haftbefehl gegen Ali Kushayb. Der Haftbefehl klagt ihn in 50 Fällen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen an. Der Haftbefehl beinhaltete seine angebliche Verantwortung für Vergewaltigungen, Zerstörung von Eigentum, unmenschliche Handlungen, Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Tötungen von Zivilisten in vier Dörfern in West-Darfur zwischen 2003 und 2004.

„Dieser Durchbruch bei der Strafverfolgung von Ali Kushayb ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit für die Opfer von Gräueltaten, die in ganz Darfur begangen wurden, und für ihre Familien, die von den Janjaweed-Milizionären terrorisiert wurden“, sagte Elise Keppler, stellvertretende Direktorin des International Justice Program bei Human Rights Watch. „Aber die Abwesenheit von Omar al-Bashir und drei weiteren Verdächtigen aus Darfur vor Gericht ist ein großes Manko, und die sudanesischen Behörden sollten schnell reagieren. “

Ali Kushayb stellte sich freiwillig, während er sich in der Zentralafrikanischen Republik aufhielt. Am 9. Juni 2020 gab der ISTGH bekannt, dass er sich in Haft befindet. Im Jahr 2018 wurde ein zweiter Haftbefehl veröffentlicht, der drei neue Anklagen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinzufügte, und zwar wegen Mordes und unmenschlicher Handlungen, die im und um das Dorf Deleig in Darfur im März 2004 begangen wurden.

Nach der Anhörung zur Bestätigung der Anklage, die am 24. Mai beginnt, werden die ISTGH-Richter beurteilen, ob genügend Beweise vorliegen, um den Prozess fortzusetzen.

Neben Omar al-Bashir sind die anderen Verdächtigen, die vom ISTGH wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in Darfur gesucht werden, Ahmed Haroun, ehemaliger Staatsminister für humanitäre Angelegenheiten und Gouverneur von Süd-Kordofan, Abdulraheem Mohammed Hussein, ehemaliger Verteidigungsminister, und Abdallah Banda Abakaer, Rebellenführer der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit in Darfur. Bis auf letztere sind alle derzeit im Sudan inhaftiert.

Die sudanesische Übergangsregierung, die seit 2019 im Amt ist, hat versprochen, mit dem IStGH zu kooperieren, was einen Bruch mit der abgesetzten Regierung darstellt, die die Untersuchungen des IStGH behindert hatte. Im vergangenen Oktober empfing es zum ersten Mal den ISTGH-Ankläger und unterzeichnete ein Kooperationsabkommen mit dem Gericht bezüglich der Strafverfolgung von Ali Kushayb. Aber die Übergangsregierung sollte ihre Kooperationsbemühungen in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht verstärken, sagte Human Rights Watch.

Der Sudan ist rechtlich verpflichtet, die vier Verdächtigen an den ISTGH auszuliefern. In der Resolution des Sicherheitsrats von 2005, mit der die Situation in Darfur gemäß Kapitel VII der UN-Charta an den Internationalen Strafgerichtshof verwiesen wurde, heißt es ausdrücklich, dass der Sudan bei der Festnahme und Übergabe von Verdächtigen mit dem IStGH kooperieren muss.

Nach dem Komplementaritätsprinzip des IStGH haben die nationalen Gerichte, vor denen Verbrechen begangen wurden, die primäre Verantwortung für die Untersuchung und Verfolgung dieser Verbrechen. Wenn jedoch bereits Haftbefehle vom IStGH als Ergebnis seiner eigenen Ermittlungen ausgestellt wurden, müssen die nationalen Behörden dem Gerichtshof nachweisen, dass sie die Verdächtigen bereits wegen derselben Verbrechen, die vom IStGH erfasst werden, vor Gericht stellen, wenn sie wollen, dass der Fall als zulässig angesehen wird.

Soweit bekannt, gibt es im Sudan keine laufenden Strafverfahren gegen die vier Verdächtigen. Ende 2019 eröffnete der amtierende sudanesische Generalstaatsanwalt eine Untersuchung der in Darfur begangenen Verbrechen, aber es wurden keine Fortschritte erzielt.

Es wäre extrem kompliziert, ISTGH-Fälle vor einem sudanesischen Gericht zu verhandeln, erklärte Human Rights Watch. Erst mehr als fünf Jahre nach Beginn der Gräueltaten in Darfur wurden Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen als Verbrechen nach sudanesischem Recht anerkannt. Das Prinzip der Befehlsverantwortung, nach dem Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden, gibt es im sudanesischen Recht nicht. Weitere Hindernisse sind die funktionale Immunität, gesetzliche Beschränkungen und der fehlende Schutz durch ein faires Verfahren.

Die Schaffung eines Sondergerichts für Verbrechen in Darfur, wie im Friedensabkommen von Juba vorgesehen, ist ein wichtiger Schritt, wird aber Zeit und Ressourcen zur Umsetzung benötigen, so Human Rights Watch.

Anfang Mai kündigte einer der verbleibenden gesuchten Verdächtigen, Ahmed Haroun, an, dass er es vorziehen würde, vom ISTGH vor Gericht gestellt zu werden, so Medienberichte. Der Fall von Ali Kushayb und sein Fall waren zusammengelegt worden, aber der ISTGH trennte sie, nachdem Ali Kushayb sich ergeben hatte und Ahmed Haroun auf der Flucht blieb. Die Staatsanwaltschaft sagte, sie hätten „gemeinsam und in Zusammenarbeit mit anderen gehandelt, mit dem gemeinsamen Ziel, Angriffe gegen die Zivilbevölkerung dieser vier Städte und Dörfer auszuführen“.

„Der Sudan sollte nicht versuchen, vom IStGH gesuchte Verdächtige entgegen seinen internationalen Verpflichtungen nur deshalb festzuhalten, weil die Übergangsregierung danach strebt, diese Verdächtigen eines Tages für dieselben Verbrechen vor Gericht zu stellen, die auch vom Gerichtshof verfolgt werden“, sagte Elise Keppler. „Dieser Ansatz dient weder den Opfern noch der Regierung. “ (HRW)