Jeff Bezos spendet 40 Millionen Dollar für die Erhaltung der Wälder in sechs afrikanischen Ländern

Der Bezos Earth Fund, eine Stiftung des US-Amerikaners Jeff Bezos, hat der Wildlife Conservation Society (WCS), einer US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich für den Naturschutz einsetzt, 40 Millionen US-Dollar gespendet. Laut einer Erklärung der NGO ist der Geldsegen für Aktivitäten zum Schutz der Wälder im Kongobecken bestimmt, die Gabun, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Äquatorialguinea und die Republik Kongo umfassen.

„Dank dieser neuen Unterstützung durch den Earth Fund werden wir unsere Arbeit im Kongobecken intensivieren können“, sagte der Präsident des WCS, Cristián Samper. Es wird darum gehen, das Management von Schutzgebieten, Meeresgebieten und Feuchtgebieten sicherzustellen. Die Organisation verpflichtet sich außerdem, naturfreundliche Lösungen und die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu fördern.

Um die mit der Finanzierung verbundene Mission erfolgreich umzusetzen, wird WCS mit Regierungen und nationalen Umweltschutzorganisationen zusammenarbeiten. Dazu gehören beispielsweise TNC (The nature conservancy) und WWF (World wide fund for nature).

Jeff Bezos, der Gründer des Online-Handelsriesen Amazon, hat sich in den letzten Jahren stark für den Kampf gegen den Klimawandel engagiert. In diesem Sinne kündigte der amerikanische Milliardär kürzlich an, dass er 10 Milliarden US-Dollar (eine Summe, die 7,7 % seines Privatvermögens entspricht) für die Umwelt spenden werde. (Quelle : lenouveaugabon)