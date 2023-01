Jetzt bewerben für das ASA-Programm – mit Stipendium!

Noch bis zum 20. Januar 2023 können sich Interessierte für ein ökologisches, soziales oder wissenschaftliches Projekt in einem Land des Globalen Südens bewerben. Das ASA-Programm von Engagement Global bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich für nachhaltige Entwicklung und globale Gerechtigkeit einzusetzen. Für Afrika-Fans gibt es z.B. Projekte in Kamerun und Burkina Faso.

Bonn, 11. Januar 2023. Ein Arbeitsaufenthalt im Ausland erweitert den Horizont, schärft die sozialen und fachlichen Fähigkeiten – und kann ein Beitrag für nachhaltige Entwicklung sein. Im ASA-Programm von Engagement Global engagieren sich Studierende sowie junge Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben oder deren Bachelor-Abschluss nicht länger als 18 Monate zurückliegt für drei bis sechs Monate in Ländern des Globalen Südens. Aus rund 150 Projektvorschlägen mit sozialem, ökologischem oder wissenschaftlichem Fokus kann ein zur Fachrichtung und zu den individuellen Interessen passendes Projekt gewählt werden. Bewerbungen sind noch bis zum 20. Januar 2023 möglich.

Zur Durchführung der Projekte kooperiert das ASA-Programm mit Partnerinstitutionen aus Feldern der nachhaltigen Entwicklung. Darunter sind etwa Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Durchführungsorganisationen staatlicher Entwicklungszusammenarbeit. Weitere Projekte werden mit Unternehmen und Hochschulen als Partner umgesetzt.

Projekte für nachhaltige Entwicklung verwirklichen

ASA-Teilnehmende haben so die Chance, Workshops zur grünen Energiewende zu gestalten, an nachhaltigen Alternativen in der Brillenproduktion mitzuwirken oder lokale Feldstudien in einem Regenwald zu unterstützen.

Wer gerne im schulischen Kontext arbeiten möchte, kann sich etwa auf das Projekt der Association Bouche des Sourds d’Afrique (ABSA) in Obala in Kamerun bewerben. Das Ziel des Vereins ist es, gehörlose Kinder zu fördern, im Alltag zu begleiten und ihre Rechte zu schützen. Mit dem ASA-Projekt arbeitet der Verein derzeit daran, den Kindern eine sichere Lernumgebung zu schaffen. Unterstützung wird im Sommer und Herbst 2023 vor allem bei der Gestaltung von schulischen Einrichtungen benötigt, die zu diesem Ziel beitragen. Bewerberinnen und Bewerber mit Interesse an Kinderbetreuung, ein wenig handwerklicher Begabung und etwas Erfahrung im Fundraising sind gefragt.

Auch Talente aus dem Multimedia-Bereich werden gesucht. Zum Beispiel für Videos über Fachkenntnisse sowie Erfahrungen von Farmerinnen und Farmern in Burkina Faso. Oder für die Produktion eines Films in Kamerun, um auf die Situation von Menschen aufmerksam zu machen, die innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben wurden. Die Projekte bieten gute Gelegenheiten für Studierende, Absolventinnen und Absolventen ihre fachlichen Fähigkeiten einzubringen, zu erweitern und Erfahrungen zu sammeln.

Über das ASA-Programm

Das ASA-Programm fördert Studierende und Menschen mit Berufsabschluss, die sich im Ausland engagieren wollen. Das Lern- und Qualifizierungsprogramm ermöglicht Perspektivwechsel und vermittelt den Teilnehmenden entwicklungspolitische Kenntnisse sowie Reflexions- und Handlungskompetenzen. So lernen junge Menschen Wege hin zu nachhaltiger Entwicklung kennen und gestalten diese durch ihr Engagement mit.

Auf der ASA-Website sind alle Projekte, Teilnahmevoraussetzungen und Informationen zum Bewerbungsprozess zu finden.

Weitere Informationen:

Zur ASA-Website: https://asa.engagement-global.de/

Zum ASA-Projektfinder: https://asa.engagement-global.de/projektfinder.html