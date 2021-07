Junge Welt: Schockierender Bericht über Arbeitsmigranten aus Afrika auf italienischen Feldern

„Mehrmals täglich ohnmächtig“, titelt die junge Welt ihren Artikel vom 06. Juli 2021. „Auf italienischen Feldern schuften Landarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Wie kürzlich in Apulien“.

Der 27jährige Camara Fantamadi, ein Migrant aus Mali, verstarb am 24. Juni bei der Tomatenernte auf den Feldern bei Brindisi in der Region Apulien, wie der Sender Rai News der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt berichtete. Laut der römischen La Repubblica starb er in der glühenden Mittagshitze von mindestens 40 Grad an einem Schlaganfall.

