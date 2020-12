Kamerun: 80 lebende Schlangen (fast) im Flieger nach London!

Eine Ladung von 80 lebenden Kobras und Vipern wurde in Kamerun abgefangen, bevor sie in den Laderaum eines Air-France-Flugzeugs nach Paris verladen wurde, berichtet das französische Luftfahrtmagazin Air Journal.

Die Boeing 777-300ER der französischen nationalen Fluggesellschaft, die am 3. Dezember 2020 von Paris-CDG nach Douala über Yaoundé flog, wäre beinahe mit unerwünschten Passagieren nach Frankreich zurückgekehrt. Der kamerunische Zoll fing zwei Passagiere ab, die versuchten, 80 lebende Reptilien in den Frachtraum des Flugzeugs zu schmuggeln, bevor dieses um 23.55 Uhr vom Flughafen Douala abflog. Die beiden Männer hatten die Schlangen in perforierte Plastikflaschen gelegt, die ihrerseits in Holzkisten versteckt waren.

Die Zollbeamten stellten fest, dass die von den beiden Männern, einem Kameruner und einem Nigerianer, vorgelegten Papiere „falsche Transportgenehmigungen“ seien, sagte Jean-Claude Ekoube, kamerunischer Zollkommunikationsbeamter. Sie wurden sofort von der Polizei verhaftet.

Das endgültige Ziel der Kobras und Vipern war London, über die französische Hauptstadt.