Kamerun: Afrika-Cup der Nationen erhöht Durchimpfungsrate erheblich

Der Afrika-Cup der Nationen, der derzeit in Kamerun stattfindet, lässt die Impfrate gegen Covid-19 im Land bemerkenswert ansteigen. Dies erklärte Manaouda Malachie, Minister für öffentliche Gesundheit, nach der Kabinettssitzung am 27. Januar in Yaoundé.

„Als CAF und Regierung den Gesundheitspass für den Zugang zu den Stadien ankündigten, gingen die Kameruner zur Impfung. Heute haben wir etwa 90.000 Menschen, die ihre ersten Impfdosen bekommen haben, wodurch unsere Durchimpfungsrate auf 6,7 % gestiegen ist“. Wenn man bedenkt, dass die CAN am 9. Januar begann und dass am 3. Januar die Rate der geimpften anspruchsberechtigten Bevölkerung laut den Daten des Erweiterten Impfprogramms (EPI) 4,7% betrug, ist dies ein großer Fortschritt innerhalb von nur 20 Tagen.

Ein konkretes Beispiel: Das internationale Impfzentrum in Yaoundé führte am 8. Januar (dem Tag vor dem Spiel Kamerun-Burkina) 2500 Injektionen durch, während in den Wochen zuvor durchschnittlich 135 Injektionen pro Tag verabreicht worden waren. Viele andere Impfstellen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg der Besucherzahlen.

Auf die sehr intensive Begeisterung der Kameruner für dieses Fußballturnier zu setzen, erweist sich somit als eine lohnende Strategie, um die nationale Durchimpfungsrate zu erhöhen. Die Zahlen dürften in den nächsten Tagen noch weiter in die Höhe schnellen, vor allem wenn die Nationalmannschaft im Turnier bleibt.

Nur wer vollständig geimpft ist (zwei Dosen) und einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einen negativen Antigen-TDR, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen kann, darf die Stadien betreten. Die strengen Maßnahmen der CAF zielen darauf ab, Massenansteckungen durch Menschenansammlungen zu verhindern.

Das Gesundheitsministerium hat ebenfalls Vorkehrungen getroffen, um seine Reaktion auf die Pandemie zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Ausrüstung und die Fähigkeiten des Gesundheitspersonals. „Wir haben heute etwa 200.000 Menschen getestet und haben eine Positivrate von 0,6 %. Das ist nichts in Bezug auf die epidemiologische Situation“, fuhr Manaouda Malachie fort.

Zur Erinnerung: am 27. Januar gab es in Kamerun offiziell 117.570 positive Fälle, davon 114.238 Genesene und 1.906 Todesfälle.

(Quelle: Agence Ecofin, Foto : kam. Gesundheitsminister auf twitter)