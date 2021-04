Kamerun: immer mehr Boko Haram-Angriffe im Norden

Der Schutz der Zivilbevölkerung muss verstärkt und das Verhalten der Truppen überwacht werden: Seit Dezember 2020 hat die bewaffnete islamistische Gruppe Boko Haram ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Städten und Dörfern in Kameruns nördlicher Region intensiviert. Dabei wurden mindestens 80 Menschen getötet und Hunderte von Häusern geplündert, so Human Rights Watch (HRW). Die Regierung sollte konkrete Schritte unternehmen, um sowohl den Schutz für gefährdete Gemeinschaften zu erhöhen, als auch sicherzustellen, dass die Reaktion der Sicherheitskräfte auf die eskalierende Gewalt die Menschenrechte respektiert.

„Boko Haram führt einen Krieg gegen die Menschen in Kamerun mit schockierenden menschlichen Verlusten“, sagte Ilaria Allegrozzi, leitende Zentralafrika-Forscherin bei HRW. „Da Kameruns nördliche Region zunehmend zum Epizentrum der Boko-Haram-Gewalt wird, sollte Kamerun dringend eine neue, die Rechte achtende Strategie zum Schutz der gefährdeten Zivilisten in der Region annehmen und umsetzen.“

HRW hat dokumentiert, wie eine weibliche Selbstmordattentäterin, Mitglied von Boko Haram, ihre Sprengstoffweste zündete und fliehende Zivilisten tötete. Dutzende von lokalen Fischern wurden mit Macheten und Messern getötet, und ein älterer Dorfvorsteher wurde vor den Augen seiner Familie ermordet, wie HRW ebenfalls dokumentierte. Nachforschungen deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Opfer viel höher ist, da es schwierig ist, die Details solcher Angriffe aus der Ferne zu bestätigen, die oft nicht gemeldet werden.

Zwischen dem 25. Januar und dem 25. Februar 2021 sprach HRW telefonisch mit 20 Opfern und Zeugen von fünf Boko-Haram-Angriffen seit Mitte Dezember in den Städten und Dörfern Blabline, Darak, Gouzoudou und Mozogo in Kameruns äußerster Nordregion sowie mit vier Familienangehörigen von Opfern, zwei Helfern und fünf lokalen Aktivisten. Human Rights Watch befragte außerdem zwei Opfer und einen Zeugen von Menschenrechtsverletzungen, die von kamerunischen Soldaten in der Region begangen wurden. HRW überprüfte Informationen von humanitären und anderen Nichtregierungsorganisationen sowie lokale Medienberichte über Angriffe in der Region und beriet sich auch mit Akademikern, politischen Analysten und Vertretern der Afrikanischen Union, der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.

HRW schickte seine Erkenntnisse am 1. Februar und erneut am 19. März per E-Mail an Cyrille Serge Atonfack Guemo, den kamerunischen Militärsprecher, und bat um Informationen über Angriffe von Boko Haram, laufende Militäroperationen und spezifische, von Human Rights Watch dokumentierte Vorwürfe. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hatte Guemo noch nicht auf die Anfragen geantwortet.

Kameruns Minister für territoriale Verwaltung sagte am 12. Februar, dass die Sicherheitslage in der Nordregion „unter Kontrolle“ sei und dass Boko Haram „seine letzten Tage erlebe“.

Einer der tödlichsten Angriffe der letzten Zeit fand am 8. Januar in Mozogo statt, als Boko Haram mindestens 14 Zivilisten, darunter acht Kinder, tötete und drei weitere, darunter zwei Kinder, verletzte. Während Kämpfer auf Bewohner schossen und Häuser plünderten, infiltrierte eine Selbstmordattentäterin eine Gruppe von fliehenden Zivilisten und zündete ihre Sprengstoffweste, wie Zeugen berichteten.

„Als die Schießerei begann, bin ich in den Wald geflüchtet“, sagte ein 41-jähriger Bewohner. „Ich hörte eine starke Explosion und legte mich auf den Boden. Ich sah ein siebenjähriges, blutüberströmtes Kind auf mich zulaufen. Es brachte mich zu der Stelle, an der die Selbstmordattentäterin ihre Sprengstoffweste zündete. Es war ein Blutbad. “

Der Aufstand von Boko Haram begann 2009 in Nigeria und breitete sich dann auf Länder im Tschadseebecken aus, darunter Kamerun. Die Angriffe der Gruppe sind oft wahllos, einschließlich Selbstmordattentaten in dicht besiedelten Gebieten, die eindeutig darauf abzielen, die Zahl der Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung zu maximieren. In Kamerun gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg der Angriffe. Laut einem Bericht des Africa Strategic Studies Center, einer Denkfabrik des US-Verteidigungsministeriums, vom November 2020 war die Zahl der Angriffe von Boko Haram auf Zivilisten in Kamerun höher als in Nigeria, Niger und Tschad zusammen.

2015 gründete die Afrikanische Union die Gemischte Multinationale Truppe (MMF), die sich aus Truppen aus Benin, Kamerun, Niger, Nigeria und dem Tschad zusammensetzt, um auf Boko-Haram-Angriffe im Tschadseebecken zu reagieren. Das MMF umfasst mehr als 8.000 Soldaten und erhält technische, finanzielle und strategische Unterstützung von internationalen Partnern, darunter die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien. Das MMF hat gemeinsame militärische Operationen im Tschadseebecken durchgeführt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Kamerun und die MNF das Verhalten der Truppen, die zur Bekämpfung von Boko Haram eingesetzt werden, verbessern und sicherstellen, dass Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegen sie untersucht und strafrechtlich verfolgt werden, so Human Rights Watch.

Seit 2014 haben Menschenrechtsorganisationen, darunter HRW, weit verbreitete Verstöße und Verbrechen nach dem humanitären Völkerrecht dokumentiert, die von kamerunischen Sicherheitskräften bei Einsätzen im hohen Norden begangen wurden, darunter außergerichtliche Tötungen, willkürliche Verhaftungen, Verschwindenlassen, Isolationshaft, systematische Folter und Zwangsrückführungen von Flüchtlingen.

Am 9. Dezember nahmen Soldaten des Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), einer Eliteeinheit der kamerunischen Armee, vier Fischer in Dabanga, Region Nord, fest, schlugen sie und brachten sie zu ihrem Militärstützpunkt in Dabanga, wo einer von ihnen starb, wie zwei der Fischer und ein Familienmitglied berichteten. Sie sagten, die Soldaten hätten sie beschuldigt, Mitglieder von Boko Haram zu sein. Sie sagten auch, dass sie sahen, wie die Soldaten einen der verhafteten Fischer kurz nach ihrer Ankunft aus der Zelle zwangen und ihn mitnahmen.

Ein Familienmitglied des verstorbenen Fischers sagte, dass BIR-Soldaten ihnen seine Leiche einige Stunden nach seiner Verhaftung übergaben und behaupteten, er sei einem Herzinfarkt erlegen. Die beiden Fischer und das Familienmitglied sagten jedoch, sie seien überzeugt, dass er von Sicherheitskräften getötet wurde.

Kameruns internationale Partner sollten auf die Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen drängen und sich für die Stärkung der zivilen Komponente der multinationalen Truppe und ihres Menschenrechtsbüros einsetzen, so Human Rights Watch.

HRW fordert das kamerunische Parlament außerdem auf, eine Sitzung über die Reaktion der Regierung auf die zunehmenden Angriffe auf Zivilisten in der Nordregion abzuhalten, Empfehlungen zur Stärkung des Schutzes der Zivilbevölkerung zu geben und bei Bedarf um Unterstützung durch internationale Akteure zu bitten.

„Mit der Zunahme der Boko-Haram-Angriffe in Kamerun muss mehr getan werden, um die Zivilbevölkerung effektiv zu schützen, unter anderem durch eine Verstärkung der Militärpräsenz und Patrouillen in der Nordregion und durch die Sicherstellung, dass die Soldaten die Rechte der lokalen Bevölkerung respektieren“, sagte Ilaria Allegrozzi. „Kameruns regionale und internationale Partner, einschließlich derjenigen, die die multinationale Truppe unterstützen, sollten diese Bemühungen unterstützen und sicherstellen, dass ihre Hilfe nicht zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt. “ (HRW/APO)