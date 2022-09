Kamerun: Kirche von anglophonen Separatisten angegriffen und zwei Geistliche entführt

Eine katholische Kirche in Mamfe, einer Ortschaft im Südwesten Kameruns, wurde am Freitag von Separatisten angegriffen, die zwei Geistliche entführten, wie der Bürgermeister der Stadt Tabenchong Robertson Ashu mitteilte. „Bewaffnete Separatisten haben am Freitag, den 16. September, eine katholische Kirche in der Stadt Mamfe im Südwesten Kameruns angegriffen und zwei Geistliche entführt, darunter einen Priester“, erklärte Bürgermeister Tabenchong Robertson Ashu.

„Die Kirche wurde von den Angreifern verwüstet und in Brand gesteckt. Bisher wissen wir nicht, wohin diese mit den Geistlichen geflohen sind, aber die Armee hat die Suche nach den Geiseln eingeleitet, um sie zu befreien. Die Separatisten werfen der Kirche vor, am vergangenen Sonntag eine Messe abgehalten zu haben, obwohl sie eine „Operation Tote Stadt“ verhängt hatten“, erklärte Ashu. In den englischsprachigen Gebieten Kameruns kommt es immer wieder zu Angriffen auf Kirchen und Entführungen von Geistlichen.

Am 23. November 2018 waren vier Ordensleute der Kongregation der Söhne des Unbefleckten Herzens Mariens – besser bekannt als Claretiner – zusammen mit ihrem Fahrer entführt worden. Im Juni 2019 war auch der inzwischen emeritierte Erzbischof von Bamenda, Cornelius Fontem Esua, entführt worden, und zwei Monate später ereilte George Nkuo, Bischof der Diözese Kumbo (Nordwesten), das gleiche Schicksal.

Die Krise in den anglophonen Regionen Kameruns, die sich im Nordwesten und Südwesten befinden, geht auf das Jahr 2016 zurück. Die Spannungen hatten mit Streiks von anglophonen Lehrern und Anwälten begonnen, bevor sie in tödlichen Zusammenstößen zwischen Separatisten und der regulären Armee mit zahlreichen Toten eskalierten. (Quelle: info241)