Kameruner Virologe Preisträger des Virchow-Preises für Globale Gesundheit 2022

Der Virchow-Preis für Globale Gesundheit 2022, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, wird verliehen an John N. Nkengasong aus Kamerun. John N. Nkengasong hat mehr als dreißig Jahre lang im Bereich der Globalen Gesundheit herausragende Leistungen vorzuweisen.

Seine akademische Laufbahn begann er mit einem Studium der Virologie an der Universität in Yaoundé, Kamerun, seinem Geburtsland. Er absolvierte seinen Master of Science am Institut für Tropenmedizin in Antwerpen, Belgien, und erhielt an der Fakultät für Medizin und Pharmazie der Freien Universität Brüssel seinen Doktortitel. Im Rahmen seiner Dissertation im Fachbereich Virologie wurden erstmals alle genetischen Subtypen von HIV in Afrika sequenziert und klassifiziert. Zusätzlich erwarb er an der John F. Harvard Kennedy School of Government, der Harvard Universität, eine Ausbildung in Leadership and Management.

Seine beeindruckende berufliche Karriere begann Nkengasong bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als Leiter der Virologie. Anschließend agierte er als amtierender stellvertretender Direktor des U.S. Centers for Disease Control and Prevention. John N. Nkengasong ist Gründungsdirektor des Africa Centres for Disease Control and Prevention und wurde im Juni 2022 sowohl zum US-Koordinator der Global AIDS-Response als auch zum Special Representative der globalen Gesundheitsdiplomatie des US-Außenministeriums ernannt. Er ist die erste Person in diesem Amt von afrikanischer Herkunft.

Das Virchow-Preis-Komitee würdigt John N. Nkengasongs beispiellose Leistungen bei der Bewältigung von komplexen, globalen Gesundheitsproblemen. Seine Arbeit, die grundlegende Gesundheitsversorgung den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, ist beispielhaft. Während seiner akademischen und beruflichen Karriere hat er systemische und holistische Strukturen geschaffen, die die globale Gesundheitslandschaft wesentlich geprägt und grundlegend verbessert haben. Durch seinen lebenslangen Einsatz und sein enormes Engagement konnte dem Ziel der Verwirklichung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, in Besonderem Ziel 3 „Health for All“ bedeutend nähergekommen werden. (virchowprize.org)

