Kampf gegen den illegalen Handel mit Mineralien aus Afrika: Studie zeigt Schwachstellen in der Gesetzgebung auf

Seit 2010 bemühen sich internationale Organisationen gemeinsam mit vielen Staaten um die Bekämpfung des Abbaus und des Handels mit Mineralien – insbesondere Zinn, Wolfram und Tantal (3T) – in konfliktbetroffenen und hochgefährdeten Gebieten (CAHRAs). Trotz aller Bemühungen gibt es jedoch weiterhin illegalen Bergbau und Handel mit Konfliktmineralien.

Eine Gruppe erfahrener Branchenexperten hat im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) eine Studie erstellt, die eine Bilanz von über einem Jahrzehnt der Bekämpfung des illegalen Handels mit Mineralien aus Afrika zieht. Der im Januar 2023 erstmals veröffentlichte 66-seitige Bericht analysiert die bestehenden Vorschriften und Kontrollmechanismen und gibt politische Empfehlungen ab, wie diese Kontrollen effektiver und effizienter gestaltet werden können.

Zinn, Wolfram und Tantal sind für die Herstellung vieler Produkte unerlässlich. Dazu gehören das Baugewerbe, die Automobil- und Kunstindustrie (Farben), die pharmazeutische Industrie (Medikamente), die IKT-Branche (Computer und Mobiltelefone) und die erneuerbaren Energien (Solarzellen und Batterien). Der Markt ist Milliarden von Dollar wert – und die Nachfrage boomt nicht zuletzt wegen der „sauberen Energiewende“.

Ein großer Teil der weltweiten Produktion von 3T-Mineralien stammt aus den afrikanischen Ländern der Großen Seen, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda, Burundi und Uganda. Neben dem legalen Bergbau in großem Maßstab und dem handwerklichen Bergbau gibt es eine große Anzahl kleiner, inoffizieller oder illegaler handwerklicher Abbaustätten. Der illegale Handel findet jedoch sowohl in den legalen als auch in den illegalen handwerklichen Minen statt.

Die Arbeit in den handwerklichen Minen ist oft sehr gefährlich, Kinder werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet, und die Umweltschäden sind beträchtlich. Die Gewinne aus dem illegalen Geschäft fließen an den staatlichen Haushalten vorbei in private Hände und dienen häufig der Finanzierung gewaltsamer Konflikte.

Das Ziel der internationalen Bemühungen der letzten zwölf Jahre war nicht, den Handel mit 3T-Mineralien zu verbieten. Vielmehr ging es darum, einen zertifizierten, legalen Handel zu etablieren, der die Versorgung des Weltmarktes mit den dringend benötigten Rohstoffen sicherstellt, den Herkunftsländern die entsprechenden Erlöse bringt und sicherstellt, dass die Mittel aus Produktion und Handel nicht an bewaffnete Gruppen fließen.

Hauptansatzpunkt der verschiedenen Regelungen war und ist es, die verarbeitenden Unternehmen und Endverbraucher im Globalen Norden in die Pflicht zu nehmen, nur „saubere“ Rohstoffe zu verwenden, die keine organisierte Kriminalität oder Konfliktakteure finanziert haben. Um dieses Ziel zu erreichen, haben einige Länder, wie z.B. Deutschland, spezielle Gesetze zur Regulierung des Handels und der Verwendung von Mineralien erlassen. Das Lieferkettengesetz wurde im Jahr 2021 verabschiedet und trat im Januar 2023 in Kraft.

Die Studie legt nahe, dass die guten Absichten wie die des Lieferkettengesetzes aufgrund struktureller Probleme im Vorfeld zu kurz greifen könnten. Die Autoren weisen darauf hin, dass es auf allen Ebenen der Lieferkette Schwachstellen im Kontrollsystem gibt: Upstream (Gewinnung, Transport, Handel und Export), Midstream (Schmelzhütten und Raffinerien) und Downstream (Verarbeiter und Endproduzenten). Die größten Defizite sehen sie jedoch in den Herkunftsländern, wo oft irgendwo in den Minen, auf dem Transportweg oder in Handelshäusern heimlich Material aus illegalen Minen mit der Produktion legaler Minen vermischt wird.

Dies macht es für die Unternehmen des Nordens schwierig, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Um die Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten wirksam zu erfüllen, sind die Unternehmen auf Kontrollmechanismen und -institutionen entlang der gesamten Lieferkette angewiesen, angefangen bei den Minen in Afrika. Die Studie zeigt, dass die bestehenden Mechanismen nicht ganz zuverlässig sind.

Die ITRI Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) ist das größte Regulierungssystem der globalen Metallindustrie. Sie wurde 2009 ins Leben gerufen, um die vorgelagerte Seite der Lieferkette zu kontrollieren. Gemeinsam mit Regierungsbehörden ist das ITSCI-System an den Minenstandorten in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), Ruanda und Burundi tätig, wo die Mineralien verpackt und etikettiert werden. Alle weiteren Kontrollen auf den nachgelagerten Stufen der Lieferkette sind an diese Kennzeichnung geknüpft.

Im Oktober 2022 zog die Brancheninitiative RMI (Resourceful Minerals Initiative) jedoch ihre Anerkennung von ITSCI wegen Verletzung der Integrität und des Vertrauens zurück. Global Witness, eine auf den Mineralienmarkt spezialisierte NRO, bezeichnete ITSCI in einem im April 2022 veröffentlichten Bericht sogar als Waschsalon für illegal abgebaute Mineralien. Folglich können sich Unternehmen der nächsten Verarbeitungsstufe ab Januar 2023 nicht mehr auf die Zertifizierung von Mineralien durch ITSCI verlassen oder berufen, was sie dazu zwingt, ihre Sorgfaltspflichten zu überdenken.

Insgesamt gibt die Studie 22 Empfehlungen für staatliche und unternehmerische Akteure zur Verbesserung der Kontrollmechanismen entlang der Lieferkette. Die wichtigste Empfehlung lautet, dass die Regulierungsbemühungen strategischer auf den „Pinch Point“ der Lieferkette ausgerichtet werden sollten, um wirksam zu sein. Der ³eDruckpunkt³c ist der Midstream und besteht aus allen Schmelzhütten und Raffinerien. Alle 3T müssen diesen Punkt passieren, bevor sie in industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu den vorgelagerten Bereichen, in denen es Tausende von kleinen Lieferstellen gibt, gibt es relativ wenige Hütten oder Raffinerien. Nachgelagerte Unternehmen sind darauf angewiesen, dass Raffinerien und Schmelzwerke zuverlässig nachweisen können, dass die von ihnen verwendeten Mineralien auf verantwortungsvolle Weise beschafft wurden. Wenn die Raffinerien dazu in der Lage sind, können die nachgelagerten Kontrollen in der vorgesehenen Form wirksam sein. Wenn sich die Raffinerien auf ein System verlassen, das nicht robust ist, werden die Bemühungen der nachgelagerten Unternehmen weit weniger wirksam sein.

Um zu zeigen, dass sie es ernst meinen mit der Schaffung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien, müssen Staaten, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und andere internationale Organisationen mit regionalen Partnern zusammenarbeiten, um die Lücken in den Kontrollsystemen zu schließen, insbesondere auf der vorgelagerten Seite. Dies erfordert unter anderem die notwendigen Ressourcen und unabhängige, robuste und gegen Korruption geschützte Institutionen. Angesichts der schwachen staatlichen Strukturen in den Herkunftsländern sind die Staaten des Globalen Nordens gefordert, den Aufbau dieser Institutionen zu unterstützen und zu überwachen. Gleichzeitig müssen Unternehmen dringend ihre Sorgfaltspflicht in der Lieferkette überdenken, unzuverlässige Systeme überwinden und strategischer in gezielte Recherchen und Untersuchungen investieren. (freiheit.org/Naumann Stiftung)

Die gesamte Studie finden sie HIER.