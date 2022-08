Kampf gegen den Terrorismus: Burkina Faso und Niger verstärken ihre militärische Zusammenarbeit – Mali angedacht

Die Verteidigungsminister von Burkina Faso und Niger hielten am Montag, den 22. August 2022, in Ouagadougou eine Arbeitssitzung ab. Dabei ging es vor allem um die militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Terrorismusbekämpfung. Burkina Faso und Niger wollen weiterhin Hand in Hand im Kampf gegen den Terrorismus arbeiten.

„Wir haben unsere Stärken und Schwächen analysiert. Unsere Stärken sind die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus. Unsere Schwäche besteht darin, dass wir Zeit gebraucht haben, um uns zu organisieren und uns auf eine Reaktion vorzubereiten. Diese verlorene Zeit hat es unseren Feinden ermöglicht, sich zu stärken und zu organisieren“, sagte der nigrische Verteidigungsminister Alkassoum Indattou am Ende des Treffens.

Angesichts dieses Rückstands setzen die beiden Länder auf die militärische Zusammenarbeit. „Die militärische Zusammenarbeit mit Niger ist ein Modell. Seit mehreren Jahren pflegen wir eine ausgezeichnete Beziehung der Freundschaft und Zusammenarbeit, die im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus verstärkt wurde. Seit mehreren Jahren führen wir gemeinsame Operationen mit Niger durch, die wir „Operation Taanli“ nennen. Wir hatten bereits mehrere Ausgaben und weitere sind in Planung“, sagte der Minister für nationale Verteidigung von Burkina Faso, General Aimé Barthélémy Simporé.

Niger erklärte sich durch seinen Minister bereit, die Erfahrungen seines Landes im Kampf gegen den Terrorismus mit seinem Nachbarland Burkina Faso zu teilen.

„In Niger haben wir eine schwierige Situation wie andere Länder auch. Die schwierigste ist die in Mali. Wir sind bereit, alles zu tun, um die Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Ländern zu verstärken, damit die Anstrengungen, die die nigrische Armee unternommen hat, um unser Land wieder aufzurichten, für alle Länder der Subregion von Nutzen sein können“, sagte Minister Alkassoum Indattou.

Der burkinische Minister, General Aimé Barthélémy Simporé, bezeichnete den Tag als „fruchtbar“. „Das heutige Treffen hat es ermöglicht, die Sicherheitslage zu überprüfen und die Verbesserung dieser Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Strategie zu erwägen, die die Entwicklungen und strategischen Erfordernisse des subregionalen Kontexts berücksichtigen wird“, sagte er.

Während der Arbeitssitzung zwischen den beiden Ländern wurde auch darüber gesprochen, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern wie Mali zu verstärken. (Quelle: lefasonet, Text + Bild)