Kampf gegen den Terrorismus in Burkina Faso: Bewegung will Bevölkerung bewaffnen

Die sogenannte Union für die Befreiung von Burkina Faso (ULBF) hat am Dienstag, den 27. Juli 2021, in Ouagadougou eine Pressekonferenz abgehalten, um ihre Vision und ihr Projekt für den Kampf gegen den Terrorismus vorzustellen, der vorsieht, dass die Bevölkerung zu den Waffen greift.

Für die Union für die Befreiung von Burkina Faso (ULBF) ist es an der Zeit, das Schweigen zu brechen und ein Projekt zur Ausrottung des Terrorismus in Burkina Faso vorzuschlagen. Die Bewegung tritt dafür ein, dass das Volk zu den Waffen greift, um das Land aus den Händen der Terroristen zu befreien. So hat das Gründungskomitee der Bewegung auf einer Pressekonferenz seine Bereitschaft bekundet, 25.000 burkinische Kämpfer zu rekrutieren, die von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften (FDS) ein bis zwei Monate lang militärisch ausgebildet werden sollen.

Der Präsident der ULBF, Boubacar Eric Zabsonré, schlägt vor, dass jeder Kämpfer von der Befreiungsarmee verpflegt, betreut und untergebracht wird und einen finanziellen Anreiz von 50.000 CFA-Francs pro Monat erhält. „Das wird sie zum Kämpfen motivieren und verhindern, dass unsere jungen Leute von Terroristen rekrutiert werden, die ihnen ein Motorrad und 200.000 CFA-Francs versprechen“, fügte er hinzu.

Die ULBF gibt an, dass sie innerhalb von drei Monaten ein Budget von 220 Milliarden CFA-Francs sammeln muss. Um dieses Projekt zu verwirklichen, bitten Boubacar Eric Zabsonré und seine Mitstreiter die Burkiner, „für einen finanziellen Beitrag von 10.000 CFA-Francs Opfer zu bringen“. Burkiner aus dem In- und Ausland sind eingeladen, Mittel bereitzustellen.

Während des Treffens mit der Presse legten sie den Zeitplan ihres Projekts fest. Der Beginn der Beitragszahlungen ist für den 10. August 2021 vorgesehen. „Unser Projekt ist machbar und realistisch“, sagten sie vor Journalisten und nannten das Beispiel der Solidarität im Kampf gegen Covid-19. Die Bewegung ist der Ansicht, dass „Covid-19 eine europäische Realität ist“ und „der Terrorismus das Covid-19 von Burkina ist“.

Die Union für die Befreiung von Burkina Faso (ULBF) ist aus der Asche der „Bewegung zur Unterstützung Gaddafis“ mit demselben Anführer Boubacar Eric Zabsonré entstanden. In Bezug auf die Ursprünge des Terrorismus in der Sahelzone beschuldigten die Redner Frankreich, „die Hauptursache“ zu sein. (Quelle: lefaso.net)