Kanada: Senegalesische Diplomatin verhaftet – schon wieder ein „I can’t breathe“?

Bisse, Schläge, Verhaftung … Eine senegalesische Diplomatin, die in Kanada stationiert ist, geriet in den Mittelpunkt einer Polizeiaktion, und seitdem nimmt der Fall eine diplomatische Wendung. Die senegalesische Chefdiplomatin prangert einen „rassistischen und barbarischen Akt“ an. Am Anfang war es eine Hausdurchsuchung, die schief lief.

Nach Angaben der Polizei in Gatineau, der Stadt, in der die Ereignisse stattfanden, erschien ein Gerichtsvollzieher mit einem Gerichtsbeschluss bei der senegalesischen Diplomatin. Als sie sich weigerte, mit ihm zusammenzuarbeiten, rief der Gerichtsvollzieher die Polizei an, um seinen Auftrag auszuführen, berichtet der französische Sender RFI.

Nach Angaben der kanadischen Polizei war die in der senegalesischen Botschaft in Ottawa stationierte Diplomatin sehr aggressiv, verletzte und schlug eine Polizistin ins Gesicht und biss eine andere ins Gesicht, sodass die Polizisten sie überwältigen mussten, indem sie sie zu Boden drückten und dann auf dem Rücksitz ihres Fahrzeugs festhielten.

Die Reaktion Senegals ließ nicht lange auf sich warten. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es zwei Tage später, man habe die Geschäftsträgerin der kanadischen Botschaft in Dakar einbestellt, um gegen die „selten gewalttätige Razzia der kanadischen Polizei“ am 2. August bei der Diplomatin zu protestieren.

Der senegalesische Staat spricht von einer „erniedrigenden körperlichen und seelischen Gewalt“ der Diplomatin „vor Zeugen und in Anwesenheit ihrer minderjährigen Kinder“. Er fügte hinzu, dass das Opfer „in Handschellen gelegt und brutal zusammengeschlagen wurde, so dass es Schwierigkeiten hatte zu atmen, was dazu führte, dass es mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste“.

Die Polizei von Gatineau verteidigt sich ihrerseits mit dem Hinweis, dass die Diplomatin nie erwähnt habe, verletzt worden zu sein oder Schmerzen zu haben. Sie könnte eine Untersuchung wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten einleiten.

Senegal verurteilt seinerseits „einen rassistischen und barbarischen Akt“ und behält sich das Recht vor, in dieser Angelegenheit alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.