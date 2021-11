Kenia: Seilbahnprojekt Likoni nimmt Gestalt an

Der Transport über Seilbahnnetze ist ein neuer Ansatz auf dem afrikanischen Kontinent. Dieses Verkehrsmittel, das derzeit in Nigeria und Südafrika eingesetzt wird, ist auf dem Vormarsch.

Das Projekt zum Bau einer Seilbahn in der kenianischen Stadt Likoni, die südwestlich der Insel Mombasa liegt, schreitet voran. Die National Land Commission (NLC), eine Regierungsbehörde, gab Anfang November bekannt, dass sie eine Fläche von 0,4 Hektar für das Projekt zur Verfügung gestellt hat, berichtet die Agence Ecofin.

Das rund 52 Millionen Dollar teure Projekt soll die Fähren ersetzen, die seit 1937 in diesem Teil Mombasas als Transportmittel eingesetzt werden. Es ermöglicht die Überquerung des 500 Meter langen Likoni-Kanals in 3 Minuten und 40 Sekunden, während die Fähren dafür 10 Minuten benötigen.

Mit zwei 90 Meter hohen Masten, zwei Anlegestellen an den Enden und Zufahrtsstraßen wird das Seilbahnsystem 22 Kabinen, die so genannten Gondeln, betreiben, die jeweils 38 Fahrgäste befördern können. Die Shuttles werden voraussichtlich bis zu 11.000 Fahrgäste pro Stunde in beide Richtungen befördern. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 180.000 Menschen pro Tag.

Der Betrieb des Netzes wird nach Abschluss des Projekts im Rahmen einer 25-jährigen Konzession an Likoni Cable Express, eine Tochtergesellschaft von Kenya Ferry Services, und Tropos, ein in Nairobi ansässiges Unternehmen zur Entwicklung des Luftverkehrs, vergeben.