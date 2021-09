Khaby Lame, ein Senegalese, der dank TikTok vom Arbeitslosen zum Millionär wurde

Khaby Lame (21), der ursprünglich aus dem Senegal stammt, aber in Italien aufgewachsen ist, hat sich als ehemaliger Arbeiter zum führenden Produzenten von Inhalten auf TikTok in Europa und zum zweitgrößten weltweit entwickelt. Heute hat er über 102 Millionen Abonnenten. Seine humorvollen Gesten, mit der er die Einfachheit der Dinge im Leben zeigt, ist weltweit bekannt geworden, und er hat sogar ein Video mit der italienischen Fußballlegende Alessandro Del Piero gedreht.

In jedem Schlechten steckt auch ein Gutes, könnte man sagen. Khaby Lame, ein junger senegalesischer Arbeiter, der zu Beginn der Covid-19-Pandemie in Europa seinen Job verloren hat, hat sich auf TikTok dem Humor verschrieben, um seinem Volk Freude und Hoffnung zu bringen. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde er innerhalb weniger Monate zum ersten Produzenten von Inhalten auf TikTok in Europa und zum zweiten in der Welt, mit mehr als 102 Millionen Abonnenten, hinter Charli D’Amelio, einer amerikanischen Berühmtheit des sozialen Netzwerks, mit mehr als 120 Millionen Abonnenten.

Khaby Lame, die dank der sozialen Netzwerke plötzlich zu einer weltweiten Berühmtheit wurde, ist heute Millionär. Das Nettovermögen des jungen Italienisch-Senegalesen wird auf 1 bis 2 Millionen Dollar geschätzt. Auf jeden Fall verdient er jetzt eine Menge Geld und hat sicherlich nicht die Absicht, in seine alten Jobs zurückzukehren, zumindest nicht jetzt. Denn er könnte von vielen Partnerschaften und Vereinbarungen mit großen Marken profitieren.

Zur Feier des jungen TikTokers Khaby Lame, bietet das soziale Netzwerk 10 Videos mit den besten seiner Veröffentlichungen an. „In weniger als 17 Monaten ist Khaby dank seiner einzigartigen Kreativität und seines Humors schnell zu einem der weltweit bekanntesten und beliebtesten TikTok-Schöpfer geworden. Mit seiner kultigen Mimik und seinem Sinn für Ironie trifft Khaby den Nagel auf den Kopf und vereint Nutzer auf der ganzen Welt“, sagt TikTok. (afrik.com)