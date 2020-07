Kinotipp: Sunburned

Ab 2.07. im Kino: Die eigenwillige Claire verbringt die Ferien mit ihrer älteren Schwester Zoe und ihrer Mutter Sophie in einem Hotel am Strand in Andalusien.

Sophie verbringt ihre Tage am Pool und zeigt nur minimales Interesse an ihren Töchtern. Anfangs klammert sich Claire an ihre ältere Schwester Zoe. Doch als sich Zoe in Michael, einen Jungen ihres Alters, verliebt ist Claire auf sich allein gestellt. Am Strand lernt sie den jungen senegalesischen Strandverkäufer Amram kennen. Sie möchte ihm helfen, doch se macht dadurch unabsichtlich seine verzweifelte Situation noch aussichtsloser.

Filmdaten

Filmstart: 02.07.20

Genre: Drama

Darsteller: Zita Gaier, Gedion Oduor Wekesa, Sabine Timoteo

Regie: Carolina Hellsgård

Länge: 94 min

FSK: k.A.

Land: Deutschland, Niederlande, Polen

Jahr: 2019

Trailer HIER.