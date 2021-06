Klimawandel kann ohne grüne Elektrifizierung Afrikas nicht eingedämmt werden

Konferenz in Hamburg diskutiert Beitrag der deutschen Wirtschaft zu nachhaltiger Entwicklung in Afrika / Minister aus Nigeria und Ghana sprechen über Möglichkeiten, Norddeutschland zum Hub für Wasserstoff aus Afrika zu machen: Dass der Klimawandel nur begrenzbar ist, wenn die massiv wachsende Bevölkerung in Afrika mit CO2-freier Energie versorgt werden kann, ist den meisten Akteuren bewusst. Wie das konkret gelingen kann und welche Rolle dabei deutsche Unternehmen und Investoren spielen, das diskutieren Entscheider aus Afrika und aus der deutschen Wirtschaft am 1. Und 2. Juni im Rahmen des 14. German-African Energy Forum in Hamburg.

„Auch Afrika steht durch die Pandemie, den Klimawandel und die Digitalisierung vor immensen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam meistern können. Mitentscheidend für die Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine klimaneutrale, smarte und schnelle Antwort auf die Frage, wie den Menschen und der Wirtschaft in Afrika Zugang zu nachhaltiger, erschwinglicher und zuverlässiger Energieversorgung bereitgestellt werden kann“, erklärt Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika Verein der deutschen Wirtschaft.

„Wirtschaftlicher Aufschwung bedeutet, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das funktioniert aber nur, wenn ausreichend Energie vorhanden ist. Private Investitionen in den Auf- und Ausbau der Energieerzeugung sind daher der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum. Der afrikanische Kontinent steht immer noch vor einer erheblichen Lücke an Projekten im Energiesektor“, erklärt Liebing heute zur Eröffnung der Tagung in Anwesenheit von Energieministern aus Ghana und Nigeria sowie weiteren hochrangigen Politiker aus Senegal und Namibia. Neben den in Hamburg anwesenden Rednern ist ein Fachpublikum von über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern online zugeschaltet.

„Norddeutschland mit seiner guten Infrastruktur kann zum europäischen Zentrum für den Import von grünem Wasserstoff aus Afrika werden. Afrikanische Regierungen und Privatunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, entsprechende Projekte zu entwickeln und suchen Partner und Investoren auch aus Deutschland. Sowohl die grüne Elektrifizierung Afrikas als auch der Aufbau von Handelsbeziehungen für Wasserstoff benötige eine Reihe von politischen Unterstützungsmaßnahmen,“ so Liebing.

„Der Schlüssel für die Elektrifizierung unseres Nachbarkontinents bleibt die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor auch in Deutschland, um die auf dem afrikanischen Kontinent benötigten Mittel für die notwendigen Investitionen aufzubringen und abzusichern. Der private Sektor spielt eine wesentliche Rolle bei der Projektentwicklung, aber auch bei der Mobilisierung von Kapital für Investitionen im Energiesektor. Deshalb diskutieren wir in Hamburg die Bedeutung von Stromnetzen, die Rolle der Wasserkraft, den Green Deal mit Afrika, die Auswirkungen der afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) auf den Energiesektor oder die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien,“ so Stefan Liebing weiter. (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V.)