Kluft zwischen dem Wachstum in Subsahara-Afrika und dem Rest der Welt wird sich in den kommenden fünf Jahren weiter vergrößern

Mit einem prognostizierten Wachstum von 3,4 Prozent im Jahr 2021 wird Subsahara-Afrika die am langsamsten wachsende Region der Welt sein, so der aktuelle Regional Economic Outlook des IWF. Das langsame Tempo bei der Einführung von Impfstoffen und der begrenzte fiskalische Spielraum wiegen hier schwer. Infolgedessen wird erwartet, dass sich die Kluft zwischen dem Wachstum in Subsahara-Afrika und dem Rest der Welt in den nächsten fünf Jahren weiter vergrößern wird. Nach aktuellen Prognosen wird das Pro-Kopf-BIP in vielen Ländern erst Ende 2025 das Vorkrisenniveau erreichen. Es wird erwartet, dass die Pandemie mehr als 32 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen wird.

Was getan werden muss: Um aus der Krise herauszukommen, muss die Gesundheit der öffentlichen und privaten Bilanzen wiederhergestellt werden. Die ärmsten Länder Afrikas südlich der Sahara werden in den nächsten fünf Jahren zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 245 Milliarden Dollar benötigen, für die gesamte Region sind es 425 Milliarden Dollar. Die Verlängerung der Schuldendienst-Initiative der Gruppe der Zwanzig bis Dezember 2021 und das neue Gemeinsame Rahmenwerk für Schulden können dabei hilfreich sein. Die vorgeschlagene Zuteilung von Sonderziehungsrechten in Höhe von 650 Milliarden Dollar würde den afrikanischen Ländern südlich der Sahara etwa 23 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, um die Liquidität zu erhöhen und die Pandemie zu bekämpfen. Um diesen Bedarf zu decken, sind jedoch Beiträge aus allen potenziellen Quellen erforderlich, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen und des Privatsektors, sowie schuldenneutrale Unterstützung durch die Geber. (IWF)