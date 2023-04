Köstliches Video aus Algerien: Katze springt auf Imam während der Live-Übertragung des Ramadan-Gebets

Eine streunende Katze, die während des Ramadan-Gebets in Algerien auf die Schulter eines Imams in einer Moschee klettert, ist zum Hit in den sozialen Netzwerken geworden. Das Video zeigt, wie die Katze den Raum betritt, auf die Schulter eines algerischen Imams klettert und ihm dann das Gesicht leckt.

Der Imam ist mitten im Gebet und hat die Hände gefaltet, während die kleine Katze sich an ihm festklammert. Sie klettert zuerst an den Armen des Imams hoch und dann auf seine Schultern, bevor sie sich an das Gesicht des religiösen Mannes schmiegt.

Dieser lässt sich jedoch nicht stören, hält sie sogar zeitweilig fest, damit sie nicht herunterfällt.

HIER das Video.