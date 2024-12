Koloniale Kontinuitäten überwinden – Link zur BMZ-Konferenz Rethinking Development Policy: How to Confront Coloniality

Symbolbild

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich in dieser Woche auf der Konferenz Rethinking Development Policy: How to Confront Coloniality mit 140 Fachleuten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft für eine kritische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) eingesetzt.

So werden die Beziehungen der Industriestaaten im Globalen Norden zu den früheren Kolonien bis heute von erheblichen Chancenungleichheiten geprägt – in den Handelsbeziehungen, bei der Wohlstandsverteilung oder bei der Bildung. Der vom BMZ angestoßene Prozess soll zu einem gerechteren Partnerschaftsmodell in der internationalen Zusammenarbeit führen.

Die Aufzeichnung der Konferenz kann in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch) abgerufen werden unter

https://www.bmz.de/de/aktuelles/rethinking-development-policy-how-to-confront-coloniality

Neben dem Impuls von Entwicklungsministerin Schulze gibt es u. a. einen literarischen Input des amerikanisch-nigerianischen Autors Dipo Faloyin (Autor des Buchs „Africa Is Not a Country“) und eine Keynote von Botschafter Dr. Martin Kimani, dem ehemaligen Ständigen Vertreter Kenias bei den Vereinten Nationen und Leiter des Zentrums für Internationale Zusammenarbeit der New York University. (BMZ)