Konflikte, Covid und Klimakrise: 17 afrikanische Länder von akuter Ernährungsunsicherheit bedroht

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist in den nächsten vier Monaten in mindestens 17 afrikanischen Ländern mit einer akuten Ernährungsunsicherheit zu rechnen. Diese 17 Länder gehören zu den 23 „Hotspots des Hungers“ in der Welt, so ein neuer Bericht der FAO und des Welternährungsprogramms (WFP), der am Freitag, den 30. Juli 2021 veröffentlicht wurde.

Dem Dokument zufolge handelt es sich dabei um die Länder der zentralen Sahelzone (Burkina Faso, Mali, Niger) sowie um Angola, die Zentralafrikanische Republik, Tschad, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Mosambik, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Somalia, Sudan und Südsudan.

„Für den Zeitraum von August bis November dieses Jahres dürften Konflikte, klimatische Extreme und wirtschaftliche Schocks, die oft mit den wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 zusammenhängen, die Hauptursachen für akute Ernährungsunsicherheit bleiben“, heißt es in dem Bericht.

Grenzüberschreitende Bedrohungen wie die Heuschreckenplage am Horn von Afrika und afrikanische Wanderheuschreckenschwärme im südlichen Afrika sind in einigen Gebieten ebenfalls ein erschwerender Faktor. Eine Situation, die durch bürokratische Hindernisse und fehlende Mittel für die Umsetzung von UN-Hilfsprogrammen nicht gerade erleichtert wird.

„Familien, deren Überleben von humanitärer Hilfe abhängt, hängen an einem seidenen Faden. Wenn wir sie nicht erreichen können, ist dieser Faden gerissen, und die Folgen sind geradezu katastrophal“, warnte David Beasley, Exekutivdirektor des WFP. In Afrika gehören vier Länder zu den Brennpunkten mit der größten Ernährungsunsicherheit weltweit. Die neuen Warnmeldungen für Äthiopien und Madagaskar kommen zu denen für den Südsudan und Nordnigeria hinzu, den ersten beiden Ländern an der Spitze.

In Äthiopien hat der Konflikt in Tigray zu einer verheerenden Nahrungsmittelkrise geführt. Mit 401.000 Menschen, die bis September von einer katastrophalen Situation bedroht sind, hat das Land die höchste Zahl von Menschen, die in einem einzigen Land von einer Nahrungsmittelkrise bedroht sind. Dies ist ein Rekord seit der Hungersnot 2011 in Somalia.

Was Madagaskar betrifft, so schätzt die UNO, dass im Süden des Landes bis Ende des Jahres 28.000 Menschen „fast verhungern“ werden. Grund dafür ist die Dürre (die schlimmste seit 40 Jahren) in Verbindung mit „steigenden Lebensmittelpreisen, Sandstürmen und Schädlingen, die die Grundnahrungsmittel angreifen“. (Quelle: agencecofin)