Kongo: australischer Lehrer angeblich vergiftet und an Krokodile verfüttert

Mark Ciavarella, 57, starb 35 Minuten, nachdem er unwissentlich in seiner Wohnung im Kongo Gift getrunken hatte, während sein Lover angeblich zusah und nichts sagte. Seine Leiche wurde später in einen von Krokodilen bewohnten Fluss geworfen, berichtet newscom.au.

Ciavarella war seit sechs Jahren in dem afrikanischen Land als Englisch- und Musiklehrer an der American International School im Kongo tätig, als seine Familie ihn am 26. Oktober nicht mehr erreichen konnte und er als vermisst gemeldet wurde.

Ciavarellas Mitbewohner und Liebhaber, Clement Bebeka, wurde wegen Mordes angeklagt, nachdem er den Mord angeblich gestanden hatte, und wird im März in Brazzaville vor Gericht stehen.

In einem angeblichen Videogeständnis hat Bebeka die letzten Momente von Mark Ciavarella detailliert beschrieben und enthüllt, dass er befürchtete, dass Mark Ciavarellas Pläne, nach Australien zurückzukehren, ihn mittellos machen würden.

„Ich habe seit 2016 mit Mark zusammengelebt. Er war hier eine Zeit lang Lehrer. Er rief mich an, um mir mitzuteilen, dass er nach Australien zurückgehen würde, weil sein amerikanischer Vertrag mit der Schule ausgelaufen war, und dass er am Französischen Institut unterrichten würde“, sagte Bebeka angeblich in einem Interview.

Herr Bebeka gestand, dass ein Freund angeblich Gift in Ciavarellas Glas schüttete, als dieser auf die Toilette ging, und dass er es nach seiner Rückkehr trank.

Nach der angeblichen Vergiftung in ihrer Wohnung sollen Herr Bebeka, sein Freund und ein dritter Mann, ein Fahrer, Ciavarellas Leiche von Herrn Ciavarella im krokodilverseuchten Kongo-Fluss entsorgt haben. „Wir haben die Leiche ins Auto gelegt und dann ins Wasser geworfen“, soll er der Polizei in dem Videogeständnis gesagt haben.