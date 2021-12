Kongolesischer Rumba erhält Unesco-Kulturgutschutzstatus

Der kongolesische Rumba, einer der einflussreichsten Genres der afrikanischen Musik und des afrikanischen Tanzes, steht nun unter dem Schutz der Unesco, berichtet die BBC. Dies ist das Ergebnis der Bemühungen von zwei Ländern – der Demokratischen Republik Kongo und dem benachbarten Kongo-Brazzaville. Beide Länder umfassen das Gebiet des ehemaligen Königreichs Kongo, aus dem der Tanz laut dem gemeinsamen Antrag der beiden Länder stammt. Das Wort „Rumba“ selbst stammt von dem Kikongo-Wort für Nabel, „Nkumba“.

Der kongolesische Rumba steht zusammen mit anderen lebendigen Traditionen wie der jamaikanischen Reggae-Musik auf der Unesco-Liste des „immateriellen Kulturerbes der Menschheit“. Laut der UN-Kulturorganisation trägt die Verleihung dieses Status dazu bei, „die kulturelle Vielfalt angesichts der zunehmenden Globalisierung zu erhalten“.

Die Musik und der Tanz wurden zum Symbol des antikolonialen Kampfes im 20. Jahrhundert, erklärt die Generaldirektorin der Unesco, Audrey Azoulay, und fügt hinzu, dass es die „politische Natur dieser Musik ist, die heute so viele Künstler auf der ganzen Welt inspiriert“.

Trotz seines afrikanischen Ursprungs wird der Rumba in den Köpfen vieler Menschen außerhalb des Kontinents eher mit lateinamerikanischen Tänzen in Verbindung gebracht. In der Tat wurde der kubanische Rumba 2016 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt.

Lesen Sie HIER den kompletten BBC-Beitrag (engl).