Kuriosum des Tages / Südafrika / Badische Zeitung: Geld an Bettler, Autobewacher und Hundekot-Aufleser übers Handy

In Südafrika ist kaum noch Bargeld im Umlauf. Für Bettler, Autobewacher und Hundekot-Aufleser ist das ein Problem. Doch es gibt eine Idee.

In Südafrika zahlt kaum noch jemand in bar – alleine schon, weil man dafür Geld in der Tasche haben muss, und das zieht Räuber an. Ob den Einkauf, Kinotickets oder ein Eis: Alles ist mit Karte oder mit dem Handy zu begleichen. Weiß überhaupt noch jemand, wie ein Fünf-Rand-Stück oder ein Zehn-Rand-Schein aussieht? Für die einen bequem und sicher, ist der bargeldlose Zahlungsverkehr für andere eine Katastrophe, vor allem für den Berufsstand der Bettler, Autobewacher und Hundekot-Aufleser im Park. Sie leiden immer mehr darunter, dass kaum ein Südafrikaner noch Münzen oder kleine Scheine bei sich trägt – und dass die Serviceleister am unteren Ende des Spektrums über keine Kreditkartenmaschinen verfügen.

