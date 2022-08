Kuriosum des Tages: Weltgrößte Kunstfabrik in Nordkorea exportiert monumentale Denkmäler nach Afrika

Postkoloniale Denkmäler made in Nordkorea: Die weltgrößte Kunstfabrik in Pjöngjang exportiert ihre Ästhetik gern nach Afrika, wie ein neues Buch dokumentiert.

Sie zelebrieren die Unabhängigkeit Namibias, die Gefallenen der Freiheitskämpfe in Zimbabwe, die Solidarität der afrikanischen Völker untereinander – und auch Führerfiguren wie Laurent Kabila, den 2001 ermordeten Präsidenten der Republik Kongo: In den einstigen Kolonialstaaten Afrikas haben sich zahlreiche Monumente und Gedenkstätten in das Stadtbild eingeschrieben, berichtet der österreichische Kurier.

Weniger bekannt ist, dass viele dieser Monumente in den Mansudae-Studios angefertigt wurden, einer regelrechten Kunstfabrik im nordkoreanischen Pjöngjang, die mehr als 1000 Personen in mehreren Abteilungen beschäftigt.

