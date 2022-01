Lebensmittelinflation in Afrika südlich der Sahara

Die Inflation nimmt weltweit zu. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara wird der Trend vor allem von einem Faktor bestimmt: den Lebensmittelpreisen. Lebensmittel machen etwa 40 Prozent des Warenkorbs der Region aus – ein Maß für Waren und Dienstleistungen, das zur Messung der Inflation des Verbraucherpreisindex (VPI) verwendet wird.

Die Inflation bei Lebensmitteln ist im Jahr 2019 in den 20 Ländern der Region, für die monatliche Daten zu Lebensmittelpreisen vorliegen, im Durchschnitt gestiegen. Nachdem die Inflationsrate für Lebensmittel seit Beginn der Pandemie stabil bei etwa 9 Prozent (im Jahresvergleich) lag, begann sie ab April dieses Jahres wieder zu steigen und lag im Oktober bei etwa 11 Prozent.

Auf globaler Ebene wird der jüngste Anstieg der Lebensmittelinflation auf steigende Ölpreise (die die Preise für Düngemittel und Transportkosten in die Höhe treiben), Dürreperioden und Exportbeschränkungen einiger großer Lebensmittelexporteure sowie auf die Bevorratung in einigen Ländern zurückgeführt. Darüber hinaus haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Produktion und die Einfuhr von Saatgut und Düngemitteln unterbrochen und während der Pflanzsaison zu Arbeitskräftemangel geführt. Wichtig ist, dass es in der Region Unterschiede gibt – die Inflation bei Lebensmitteln liegt im Tschad nahe Null, in Angola jedoch bei rund 30 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass inländische Faktoren wie das Wetter und die Wechselkurse einen wichtigen Beitrag zur Nahrungsmittelinflation in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara leisten.

Die Aussichten sind höchst ungewiss. Die Lebensmittelinflation und die VPI-Inflation könnten sich abschwächen, wenn die Rohstoffpreise nachgeben und die pandemiebedingten Unterbrechungen der globalen Versorgungskette aufhören. Die hohe Nahrungsmittelinflation könnte jedoch anhalten, wenn die Inflationserwartungen nicht mehr verankert sind oder die Unterbrechungen der Versorgungskette anhalten. In der gesamten Region wird erwartet, dass die durchschnittliche Inflation im Jahr 2021 leicht ansteigt, bevor sie sich im nächsten Jahr in Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen und der Behebung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage abschwächt.

Eine höhere Nahrungsmittelinflation würde die Situation in den Ländern, die bereits mit Ernährungsunsicherheit und -knappheit konfrontiert sind, weiter verschärfen, was sich unverhältnismäßig stark auf die armen Haushalte auswirken würde. Die Zahl der unterernährten Menschen in der Region wird bis 2020 voraussichtlich um 20 Prozent ansteigen und 264 Millionen Menschen umfassen.

Die Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit durch gezielte Sozialhilfe und Versicherungen kann der Bevölkerung helfen, damit fertig zu werden. Wichtig sind auch die Vermeidung von Handelshemmnissen und die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln, Saatgutbeständen, Insektiziden, Düngemitteln, Erosionsschutzmaßnahmen und Bewässerung. (IWF-Blog)