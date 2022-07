Leichen von 20 tschadischen Migranten in der libyschen Wüste gefunden

Die Leichen von 20 Migranten aus dem Tschad wurden am Dienstag in der libyschen Wüste, 120 km von der Grenze zum Tschad entfernt, gefunden, wie lokale Medien berichten. „Die Leichen von 20 Migranten, die sich in der libyschen Wüste in der Nähe des Tschads verirrt hatten, wurden gefunden“, berichtete die Lokalzeitung Tchadinfo am Mittwoch.

Die Leichen wurden von einem LKW-Fahrer entdeckt, der die Wüste durchquerte. Sie wurden am Dienstag etwa 320 km südwestlich von Kufra und 120 km von der Grenze zum Tschad entfernt geborgen.

Laut Gesundheitsquellen, die von demselben Medium zitiert wurden, sollen die Opfer vor etwa 14 Tagen gestorben sein, wobei der letzte Anruf auf einem am Fundort gefundenen Mobiltelefon vom 13. Juni datiert. Tausende Migranten überqueren jedes Jahr die porösen Grenzen Libyens aus dem Sudan, Niger und Tschad, um in Libyen zu arbeiten oder um zu versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.