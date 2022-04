Lese- und Audiotipp/DLF: Heute vor 370 Jahren in Südafrika – Als Jan van Riebeeck die Kapkolonie gründete

Mit der Landung Jan van Riebeecks am Kap der Guten Hoffnung begann am 6. April 1652 die europäische Besiedelung Südafrikas. Rund 150 Jahre dauerte die Herrschaft der Niederländer an der Tafelbucht.

Als der Holländer Jan van Riebeeck am 6. April 1652 mit dem Dreimaster Dromedaris am Kap der Guten Hoffnung vor Anker ging, hatte er eine klare Mission: als Angestellter der Niederländischen Ostindien-Kompanie sollte er an der Südspitze Afrikas einen Außenposten einrichten, an dem man die holländischen Seefahrer mit frischen Lebensmitteln und Trinkwasser würde versorgen können. Mit diesem Datum beginnt offiziell die Geschichte der Kapkolonie – und damit die Geschichte des modernen Südafrika.

HIER geht’s zum Beitrag des Deutschlandfunks.

*Von Charles Davidson Bell – Suid-Afrikaanse Geskiedenis in Beeld (1989) by Anthony Preston. Bion Books: Printed in South Africa., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3735183