Lese-/Videotipp/ZDF: Südafrika: Korruption und Frust – Neue Partei will Erbe von Mandela retten

Die Infrastruktur marode, die Gelder dafür verschwunden. Südafrikas Bürger sind wütend auf die politischen Entscheider. Eine neue Partei könnte Mandelas Erbe retten.

Es ist hektisch rund um den Wassertank in Tsakane, 50 Kilometer außerhalb von Johannesburg. Mit ihren zwei Eimern drängt sich Mavis Mulhongo nach vorn in die erste Reihe. Sie ist wütend. Wütend auf die Politiker, wütend auf die Stadt, weil seit Tagen kein Wasser mehr aus ihrer Leitung kommt. Das Wasser aus den Trucks ist viel zu wenig für so viele, die darauf angewiesen sind.

Stromausfälle sind alltäglich

Südafrikas Infrastruktur kollabiert. Stromausfälle gehören zum Alltag. Und ohne Strom für die Wasserpumpen bleiben auch Wasserhähne und Toilettenspülungen trocken.

Lesen/schauen Sie HIER weiter.