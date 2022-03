Lesetipp/Ärzteblatt: Subsahara-Afrika – Pathologen weisen bei jedem 3. Verstorbenen SARS-CoV-2 nach

Boston – In einer systematischen Untersuchung von Verstorbenen in einer Klinik in Sambia wurde bei jedem 3. Toten SARS-CoV-2 nachgewiesen. Auf dem Höhepunkt der Erkrankungswelle stieg der Anteil sogar auf 90 %.

Die in medRxiv (2022; DOI: 10.1101/2022.03.08.22272087) vorgestellten Ergebnisse widersprechen einer weit verbreiteten Hypothese eines Afrika-Paradoxons, nach der die Pandemie die Länder südlich der Sahara mit Ausnahme von Südafrika weitgehend verschont haben soll.

