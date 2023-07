Lesetipp/Afrika Süd/Simbabwe: Empörender Reichtum durch Korruption

Korruption schädigt das Grundvertrauen der Afrikaner in die Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit bzw. Integrität ihrer Regierungen. Die Familie Mugabe ist ein besonders eklatantes Beispiel für Korruption in Simbabwe, diesem schönen, geschundenen Land.

Die Zeitschrift „Afrika Süd“ Nr. 3 2023 – soeben erschienen – bringt das Beispiel, wie eine Scheidung ein riesiges Vermögen der Mugabe-Familie ans Tageslicht brachte. Nyepudzayi Boni Mugabe, Tochter des 2019 verstorbenen Präsidenten von Simbabwe habe im März 2023 wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung von ihrem Ehemann Simbarashe Mutsahuni Chikore eingereicht. Dabei wurde der unfassbare Reichtum der Mugabe-Familie öffentlich. Chikore listete dem Gericht 21 kommerzielle Farmen, mehr als 25 gehobene Wohnimmobilien in Harare, Bargeld, Unternehmen und bewegliches Eigentum im Wert von mehreren Millionen US-Dollar als eheliches Vermögen auf, das im Falle einer Scheidung aufgeteilt werden muss. Der von ihm aufgeführte Besitz sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem was Frau Mugabe besaß.“

Das Paar heiratete am 1. März 2014 in einer aufwendigen Zeremonie, an der mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Ihre Hochzeit wurde vom staatlichen Rundfunk des Landes live übertragen.

Präsident Robert Mugabe hatte Simbabwe (früher Kornkammer des südlichen Afrika und reich an Mineralien wie Platin, Diamanten, Graphit und Gold) so weit heruntergewirtschaftet, dass es ein Land der Armut mit vierzehn Millionen teils hungernden Menschen geworden war. Dies waren die Folgen von Repression, Korruption und zynischem Desinteresse von Mugabe an Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Es gibt auch unter dem Nachfolger Emmerson Mnangagwa (Spitzname „Krokodil“) unverändert schreckliche Not und Armut. Gleichzeitig nimmt das Vermögen der Oberschicht märchenhafte Dimensionen an. (Volker Seitz, Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“, 11. Auflage 2021 (dtv)