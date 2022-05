Lesetipp/der standard.at: Fließt künftig Erdöl aus dem Herzen Afrikas durch eine beheizte Pipeline?

In Ostafrika soll die längste beheizte Pipeline der Welt verlegt werden. Sie verschlingt riesige Mengen an Energie allein für ihren Betrieb. Ugandas Präsident Yoweri Museveni meint zu wissen, wie Europa seine Abhängigkeit von russischem Erdöl verringern kann – mit Erdöl aus dem Herzen Afrikas. Am ugandischen Albertsee an der Grenze zum Kongo wurde bereits vor 16 Jahren ein riesiges Reservoir des schwarzen Goldes entdeckt: Sechs Milliarden Barrel sollen dort im Boden lagern.

Es sei „bizarr“, dass Europäer diese Möglichkeit nicht mit größerer Leidenschaft verfolgten, klagte Museveni kürzlich: Mit den täglich 230.000 Fass Erdöl, die dort bald aus rund 500 Bohrlöchern quellen sollen, könnte zumindest Deutschland seine noch verbliebenden Erdölprobleme lösen.

