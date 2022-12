Lesetipp/derstandard.at: Südafrikas Präsident Ramaphosa – Vom Hoffnungsträger zum Gespött der Nation

Trotz massiver Korruptionsvorwürfe will Cyril Ramaphosa nicht zurücktreten und wird sich gegen ein drohendes Amtsenthebungsverfahren wehren.

Cyril Ramaphosa steht seit der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts am Mittwoch zu einem mutmaßlichen Raubüberfall auf seine Farm massiv unter Druck. In dem Bericht geht es um Ramaphosas Rolle bei einem mutmaßlichen Raubüberfall auf seinen Landsitz Phala Phala im Februar 2020. Ein früherer Geheimdienstchef hatte Ramaphosa im Juni vorgeworfen, vier Millionen Dollar in bar in seinem luxuriösen Anwesen versteckt zu haben. Nach einem Einbruch in seiner Farm soll Ramaphosa die Entführung und Bestechung der Einbrecher organisiert haben, damit geheim bleibt, dass er so viel Geld dort gelagert hatte.

