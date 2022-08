Lesetipp/Die Tagespost: „RussiaToday“ nimmt Afrika ins Visier – Hauptquartier in Südafrika geplant

Der russische Staatssender RT wurde wegen seiner Propagandabeiträge in vielen demokratischen Ländern der Erde entweder abgeschaltet oder seine Ausstrahlung anderweitig unterbunden. Auch in den sozialen Netzen wird er in seiner Reichweite eingeschränkt. Doch gemeinsam mit chinesischen Unterstützern versucht der Kreml das zu umgehen.

Laut jüngsten Medienberichten will „Russia Today“ zudem ein neues Hauptquartier in Südafrika einrichten. Aufgebaut werden soll das afrikanische Hauptquartier unter der Ägide der langjährigen Nahost-Korrespondentin des Senders Paula Slier, die selbst aus Südafrika stammt und ihre journalistische Karriere damals bei SABC, der öffentlichen Medienanstalt Südafrikas, begonnen hatte. Beobachter verwundert der Umzug des geplanten Afrika-Hauptquartiers von „Russia Today“ nach Südafrika durchaus …

Alle Details HIER in der Tagespost.