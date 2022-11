Lesetipp/Domradio: Immer mehr Straßenprediger in Westafrika – Aus der Kirche auf die Plätze

In der Corona-Pandemie, als Kirchen monatelang geschlossen waren, mussten Prediger einen Ausweg finden. Sie fingen an, auf Märkten und Plätzen ihre Botschaft zu verkünden. Der Trend bereitet einigen Sorge.

Sie stehen frühmorgens in Togos Hauptstadt Lome. An roten Ampeln. Sie ziehen durch Wohnviertel und halten vor Schulen und kleinen Bars, die ein Frühstück aus Baguette, Omelette, Instantkaffee und schwarzem Tee anbieten: Straßenprediger. Entweder klemmen sie ihre kleinen Lautsprecher unter einen Arm und halten das Megaphon mit der anderen Hand, oder sie ziehen ganze Musikanlagen in einem Bollerwagen hinter sich. Dabei beachten Passanten sie kaum – und zuhören will erst recht niemand.

