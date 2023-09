Lesetipp/evangelisch.de: Scholz kündigt Treffen des „Compact with Africa“ an

Bei dem internationalen Friedenstreffen in Berlin kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz heute ein erneutes Treffen mit der Initiative „Compact with Africa“ an.

In Berlin soll es im November ein erneutes Treffen der Initiative „Compact with Africa“ geben. Dazu würden viele afrikanische und G20-Länder erwartet, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Deutschland und Europa müssten sich verantwortlich fühlen für eine gute Entwicklung des Nachbarkontinents, sagte Scholz, der bei dem Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio von einer Teilnehmerin nach der Zukunft des „Compact with Africa“ gefragt wurde.

