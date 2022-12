Lesetipp/exxpress.at: Nigerias Präsident: Immer mehr Waffen für den Ukraine-Krieg landen in Afrika

Der eXXpress berichtete bereits vor Wochen über Waffenlieferungen an die Ukraine, die kurz darauf im Internet weiterverkauft werden. Der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari hat davor gewarnt, dass “Waffen, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt wurden, allmählich in die Region durchsickern” und forderte eine verstärkte Grenzsicherung.

Es ist der absolute Albtraum: Schwere Kriegswaffen in den Händen islamistischer Terroristen von Boko Haram bis zum IS. In Nigeria wird dieser Albtraum jetzt Realität.

Lesen Sie HIER weiter.