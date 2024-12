Lesetipp Focus: Libysche Insider packen aus – Über diese geheime Fluchtroute wollen Assad-Schergen jetzt nach Deutschland kommen

Das Assad-Regime in Syrien ist gestürzt. Regimeanhänger versuchen über eine heimliche Fluchtroute über Libyen nach Deutschland zu gelangen. Radikale Islamisten könnten folgen.

Die Landung der Maschine der privaten syrischen Fluggesellschaft Cham Wings am Samstagnachmittag auf dem Flughafen von Bengasi fand in Libyen nur wenig Beachtung. Dabei waren 200 Offiziere der syrischen Armee an Bord, die mit ihrer Ausreise die unblutige Übergabe der Hauptstadt an die Rebellen eingeläutet hatten . Nach Angaben von libyschen Journalisten sind sie nun auf dem Weg nach Deutschland.

Möglich ist dies durch die enge Kooperation zwischen Khalifa Haftar, dem Milizenführer in Ostlibyen, Baschar al-Assad und russischen Militärs . Haftar hat – ähnlich wie Assad – der russischen Armee die Stationierung von Truppen erlaubt, die im Gegenzug seine Macht garantieren. Der Kreml verlegt gerade einen Großteil seiner in Syrien stationierten Flugzeuge, Luftabwehrsysteme und Soldaten nach Libyen.

