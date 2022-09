Lesetipp/Focus: Totschlag? Neue Ermittlungen zu Fall des erschossenen Senegalesen in Dortmund

16-Jähriger erschossen – Vorwürfe gegen Polizisten schwerer als bisher bekannt: Ein Jugendlicher wird von der Polizei erschossen. Der Fall sorgt für viel Bestürzung. Nach einigen Wochen Ermittlungen wird deutlich: Die Vorwürfe gegen den Schützen wiegen schwerer als zunächst angenommen.

Mit großer Spannung haben die Abgeordneten im NRW-Innenausschuss den Zwischenbericht zu den Todesschüssen auf einen 16-jährigen Flüchtling aus dem Senegal erwartet. Die Schüsse hatte am 8. August ein Polizeikommissar in der Dortmunder Nordstadt in einer Jugendhilfeeinrichtung abgegeben. Der achtseitige Report, der FOCUS online vorliegt, birgt einige brisante Details.

So prüft die Staatsanwaltschaft nach wie vor den Vorwurf des Totschlags gegen den 29-jährigen Todesschützen. Zudem wurden weitere Verfahren gegen vier Beamten eingeleitet.

