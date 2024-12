Lesetipp/fussballnews.de: Wirklich unglaublich“ – Regionalligaspieler wird in Afrika zum Volkshelden

©BSG Chemie Leipzig e.V.

Leipzig – Am 19. November hat Stanley Ratifo eine Geschichte geschrieben, von der mutmaßlich jeder junge Fußballer träumt: In Deutschland Regionalliga-Spieler, in Mosambik ein Nationalheld.

Der Offensivspieler ist hierzulande in der Regionalliga Nordost aktiv und spielt seit dieser Saison für BSG Chemie Leipzig. Zuvor stand Ratifo unter anderem beim 1. CfR Pforzheim (2018-2024) und der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln (2017/18) unter Vertrag. Dennoch ist er Nationalspieler.

