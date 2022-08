Lesetipp/Gießener Zeitung: In den Hessenhallen in Gießen für Samstag erneut Eritrea-Fest geplant!

Die wegen gewaltsamer Auseinandersetzungen abgesagte Veranstaltung des eritreischen Konsulats in den Hessenhallen soll erneut in Gießen stattfinden. Die Stadt sieht dies sehr kritisch.

Genau zwei Wochen nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande einer Veranstaltung des eritreischen Konsulats in den Hessenhallen soll diese erneut in Gießen stattfinden. Wie Bürgermeister Alexander Wright gegenüber dieser Zeitung sagt, sei eine als »Nachholtermin« deklarierte Veranstaltung des Konsulats für Samstag, 3. September, vorgesehen. Darüber habe die Messe die Stadt informiert. »Das sehen wir sehr kritisch«, betont Wright. Deshalb seien die Auflagen deutlich erhöht worden.

Lesen Sie HIER weiter.