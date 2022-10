Lesetipp/Kamerun/NDR: Erste Aufführung von Mozarts „Don Giovanni“ in Afrika

Musikakademien sind auf dem afrikanischen Kontinent keine Selbstverständlichkeit. Vor zwei Jahren wurde jedoch in Kamerun die Grundlage für ein Konservatorium gelegt, das jetzt mit Mozarts Oper seinen ersten „Don Giovanni“ zeigt.

Noch wird geprobt auf der neuen Opernbühne von Yaoundé, hoch über der Stadt im Auditorium Jean Paul II. Den kameruner Geigern und Trompetern zwischen den aus Rom angereisten italienischen Musikern und Musikerinnen fehlt noch die Übung. Zum ersten Mal überhaupt führen sie eine italienische Oper auf.

„Don Giovanni“: Ein aktuelles Thema in Afrika

„Einfach nur wow, dass wir jetzt hier sind, diese Chance bekommen. Das war immer ein Traum von mir, der jetzt wahr geworden ist“, sagt Mireille Assena. In einem mit traditionellen, kameruner Mustern und Farben designten Kleid singt sie die Rolle der Donna Anna. Sie gewann den Kameruner Gesangswettbewerb Vita Pavarotti, nahm am italienischen Wettbewerb Rolando Nicolosi teil. Mailand, Rom, London – das könnte sie sich gut vorstellen.

Lesen Sie HIER weiter beim NDR.