Lesetipp/Marokko-Deutschland.de: Israel beschließt, Marokkos Souveränität über die Sahara anzuerkennen

Der Staat Israel hat beschlossen, die Souveränität Marokkos über die Sahara anzuerkennen. Dies geht aus einem Brief des israelischen Premierministers Benyamin Netanyahu an König Mohamed VI. hervor, so eine Mitteilung des Königspalastes.

Hier der Wortlaut des Kommuniqués:

„Seine Majestät König Mohammed VI, möge Gott ihm beistehen, hat einen Brief des Premierministers des Staates Israel, Seiner Exzellenz Benyamin Netanyahu, erhalten.

In diesem Schreiben hat der israelische Premierminister die Entscheidung des Staates Israel, „die Souveränität Marokkos über das Gebiet der Westsahara anzuerkennen“, der höchsten Aufmerksamkeit Seiner Majestät des Königs, so wahr ihm Gott helfe, unterbreitet.

In diesem Zusammenhang erklärte der israelische Premierminister, dass diese Position seines Landes „in allen relevanten Handlungen und Dokumenten der israelischen Regierung zum Ausdruck kommen“ werde.

