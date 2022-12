Lesetipp/merkur.de: Verhindert der Ukraine-Krieg den Kampf gegen den Terror in Afrika? Waffen landen wohl im Tschadbecken

Nigerias Präsident Muhammadu Buhari warnt vor einer steigenden Gefahr terroristischer Anschläge. Wegen des Krieges in der Ukraine seien Waffen und Kämpfer in die Region geströmt.

Dass der Ukraine-Krieg den Fokus der Welt von anderen Problemen ablenkt, führt in Afrika zu einer neu aufflammenden Gefahr durch Terror. Das befürchtet der Präsident Nigerias, Muhammadu Buhari. Auf dem Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Tschadseebecken-Kommission äußerte Buhari Bedenken, dass wegen des Krieges Waffen und Kämpfer in die Tschadsee-Region strömen und dort terroristische Gruppen gestärkt werden. In der Region ist unter anderem die islamistische Gruppierung Boko Haram aktiv.

Lesen Sie HIER den Bericht des Merkur.